A días de inaugurar la edición número 40 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), Estrella Araiza, su directora general, conversa con EL INFORMADOR sobre el cúmulo de emociones, desafíos y aprendizajes que han marcado su gestión, especialmente en un año significativo no sólo por el aniversario, sino por el entorno complejo que atraviesa el sector cultural en México.

“La semana previa siempre es una locura. En febrero, cuando el festival era en marzo, empezaban los mensajes, las solicitudes, los recordatorios. Ahora que es en junio, nos pasó lo mismo, pero al triple. La cantidad de personas que quieren venir, participar o estar de algún modo es impresionante. Me da gusto porque quiere decir que el festival es reconocido, pero sí ha sido rudo, muy rudo”, admite la también directora de la Cineteca FICG.

Este 2024, el FICG celebra cuatro décadas de existencia del 6 al 14 de junio, y Araiza suma ya seis años al frente. Pero no ha sido un camino sencillo. La pandemia interrumpió la vida del festival durante tres años, lo que alteró sus ritmos, estructuras y planes.

“Justamente por la pandemia ha sido muy rudo. Me tocó en 2020, 2021 y todavía 2022 con situaciones pandémicas. Siento como si este fuera mi primer festival prácticamente. En 2019, cuando me eligieron en enero y el festival era en marzo, ya estaba todo armado. No podía cambiar nada. En 2020, que era mi primer año realmente al mando, cae la pandemia. En 2021 todo seguía pegajoso, como arrastrado. Y 2022 fue el primero en el que pude tomar decisiones conscientes. Me ha tocado rudo, pero no más que a otras instituciones culturales. Ahorita la cultura está menospreciada”, lamenta.

Un festival contra corriente

La relación del festival con el Gobierno federal, al igual que la de muchas iniciativas culturales, se ha visto afectada por los cambios de rumbo que cada nuevo sexenio implica. Para Araiza, no se trata únicamente de decisiones administrativas, sino de una falta de continuidad institucional que ha dejado huella en la presencia internacional del cine mexicano.

“Cada sexenio sienten que debe cambiar lo que se ha hecho, imprimir su sello. Eso hace cada vez más difícil mantener continuidad. Ya no hablemos del festival, sino de lo que representa México en el contexto internacional. Hay cada vez menos películas mexicanas seleccionadas en eventos globales. Eso viene de un vacío que dejó el sexenio pasado. Y ahora este tiene que resarcir, corregir errores. Eso es lo más difícil: reconstruir siempre es más complicado que mantener lo que ya funcionaba”.

Pese a este panorama, la programación de este año tiene como una de sus fortalezas la diversidad del cine mexicano, en particular aquel que se produce fuera de los grandes centros, como la Ciudad de México. Las secciones Mezcal y Hecho en Jalisco dan cuenta de esa vitalidad descentralizada.

“Producir fuera del centralismo es un gran esfuerzo. La sección de Hecho en Jalisco es una de las que más me emociona porque es algo que desde la parte de Industria yo quería impulsar. Quise crear un proceso de finalización para películas locales, pero es muy complicado convencer a empresas de la Ciudad de México para que apoyen filmes de acá. Esa idea no la logramos concretar, pero al menos la sección sigue fuerte y tiene que mantenerse así, con o sin apoyo gubernamental”, afirma.

Premios y homenajes

En un futuro cercano, se planea sumar el Premio Filma Jalisco, una iniciativa que reconoce el talento audiovisual local. Aunque aún está en proceso de formalización, Araiza confía en que se podrá concretar. “Estamos en conversaciones para que eso se pueda ejecutar. Espero que sí funcione”.

Uno de los momentos más esperados del festival será la proyección del documental “La guitarra flamenca de Yerai Cortés”, dirigido por Antón Álvarez, mejor conocido como C. Tangana, quien estará presente en la función especial del sábado 7 de junio en la Sala Guillermo del Toro. Los boletos ya están agotados.

“Es una de las galas a beneficio, y es muy positivo que se hayan vendido todos los boletos, porque todo ese dinero va para asociaciones civiles”, comenta Araiza, celebrando la respuesta del público y el enfoque social del evento.

Además, el cineasta español Juan Antonio Bayona recibirá el Mayahuel Internacional, un homenaje que reconoce su trayectoria y su vínculo con el festival desde sus inicios. “Me da mucha emoción. Bayona recuerda con mucho cariño que su primer corto estuvo en Guadalajara. Es bonito que ahora le demos este reconocimiento. Cierra un círculo”, dice con visible entusiasmo.

Memoria en imágenes

Como parte de la conmemoración por las 40 ediciones, el FICG presentará una exposición fotográfica en el Paseo Chapultepec, en colaboración con el Ayuntamiento de Guadalajara. Aunque el libro conmemorativo “40 y contando” aún no está listo, las imágenes que lo integrarán estarán disponibles en esta muestra pública.

“El libro no va a estar para esta edición, porque queremos incluir también la número 40 para que sea un recuento completo. Pero muchas de las fotos sí estarán en Chapultepec. Queremos que la gente vea la historia del festival en imágenes”, explica.

Sobre la gala de clausura, aún hay detalles por afinar. “Tenemos un debate interno porque se extiende mucho: hay que anunciar todos los premios, los discursos, la emoción de quienes ganan. Entonces no lo podemos plantear todavía en cuanto a tiempo, pero ya lo vamos a anunciar”, adelanta.

Un equipo detrás de la pantalla

Al final de la entrevista, Araiza dedica un momento para reconocer a quienes, desde el anonimato, hacen posible el festival. “Los eventos los hacemos personas, y como personas cometemos errores y omisiones. Me gustaría resaltar al equipo humano que pone todo en la línea para que esto salga bien. Eso me da muchísimo orgullo”.

Actualmente, alrededor de 40 personas trabajan de forma continua durante todo el año en la organización del FICG, y esa cifra crece significativamente durante los días del festival. “Durante el festival somos unas 150 personas, sin contar a los voluntarios. Los equipos que más crecen son los de relaciones públicas, protocolo, administración y operación. Hoy —ayer — justo nos tomamos la foto del equipo completo”.

La directora no olvida a quienes donan su tiempo sin esperar nada a cambio. “Los voluntarios están dando su esfuerzo, su tiempo, su energía por aprender y ayudar. Por favor, trátenlos bien. Deseo de corazón que todos disfruten de este festival”.

10 actividades imperdibles en la edición 40 del FICG

Del 6 al 14 de junio, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) celebra cuatro décadas de historia con una programación que honra el pasado, abraza el presente y mira con entusiasmo hacia el futuro del cine. La agenda es diversa y rica en propuestas cinematográficas, homenajes, exposiciones y nuevas secciones. Aquí te presentamos 10 actividades destacadas que no puedes perderte.

Denisse Guerrero, protagonista del Premio Maguey

La vocalista de Belanova, Denisse Guerrero, será distinguida con el Premio Maguey Trayectoria. Su presencia en el festival incluye la proyección del documental “Murió la fantasía”, que explora su vida personal y artística, así como la exposición “Honestamente, Denisse Guerrero”, una muestra de fotografías, objetos escénicos y performances que revelan su visión estética sobre la moda, la música y la cultura pop.

Exposiciones que amplían el universo del cine

El FICG 40 contará con varias exposiciones: “Katharsis! Imágenes de la lucha libre en México, 1940-2007”, organizada con Fundación Televisa, la cual ofrecerá una mirada estética e histórica al deporte espectáculo; “Las hijas del jazz”, apoyada por la AECID, recordará a las mujeres que rompieron moldes en el mundo del jazz; y “Cuarenta y contando” documentará los momentos clave de la historia del festival.

Homenaje a Dolores Heredia

La actriz y productora mexicana Dolores Heredia será reconocida con el Mayahuel de Plata, el máximo galardón del FICG a la trayectoria, en la ceremonia inaugural del 6 de junio en el Auditorio Telmex. A lo largo de sus 40 años de carrera, Heredia ha consolidado una presencia versátil y comprometida en el cine nacional. El domingo 8 de junio se presentará un libro conmemorativo de pasta dura en su honor, además de una clase magistral en la Sala 2 del Conjunto Santander, a las 16:00 horas.

Juan Antonio Bayona recibe el Mayahuel Internacional

El cineasta español Juan Antonio Bayona será homenajeado con el Mayahuel Internacional, una distinción reservada a figuras de talla mundial. Desde su debut con “El orfanato” (2007), Bayona ha construido una carrera sólida, culminando recientemente con “La sociedad de la nieve” (2023), película nominada al Oscar y ganadora de 12 premios Goya. Su participación en el FICG incluirá también una clase magistral.

Enrique Chediak y la clase magistral de “Minecraft”

El cinefotógrafo ecuatoriano Enrique Chediak, responsable de la dirección de fotografía de “Una Película de Minecraft”, impartirá una clase magistral y un taller especializado en cámara. La cinta basada en el popular videojuego ha batido récords, convirtiéndose en el mayor estreno global de 2025.

Galas a Beneficio

El festival también apostará por la solidaridad a través de sus Galas a Beneficio. Las proyecciones de “Molusco”, documental de Mauricio Bidault sobre el artista gráfico Jis; “8”, dirigida por Julio Medem; y nuevamente “Murió la fantasía”, serán funciones cuyos ingresos se destinarán al apoyo de organizaciones civiles.

Nueva sección de Cine de Género

El FICG40 estrenará la sección competitiva “Cine de Género”, dedicada a las producciones que abordan el terror, la ciencia ficción y la fantasía. Entre los títulos seleccionados se encuentran “No dejes a los niños solos” -en la foto-, “Faro” y “Patio de chacales”, algunas de ellas programadas en funciones de medianoche. Esta nueva sección se suma a las 10 categorías competitivas del festival, que este año reúne 170 películas, entre largometrajes y cortometrajes.

Reconocimientos a Mónica Lozano y Daniela Vega

La productora mexicana Mónica Lozano, CEO de Alebrije Producciones y ex presidenta de la AMACC, será reconocida con el Mayahuel Industria FICG, además de impartir una clase magistral. Por su parte, la actriz chilena Daniela Vega, conocida por su papel en “Una mujer fantástica” (2017), recibirá el Premio Maguey Queer Icon, con el que se celebra su impacto como referente estético y político de la comunidad LGBTQ+. Vega también ofrecerá una masterclass.

Portugal, País Invitado de Honor

Portugal será el País Invitado de Honor, con una muestra compuesta por más de 30 películas que recorren desde los grandes clásicos hasta las expresiones más recientes del cine portugués. Directores como Pedro Costa -en la foto-, Manoel de Oliveira, José Álvaro Morais y Avelina Prat figuran en esta selección que también incluirá exposiciones y clases magistrales con destacados cineastas del país ibérico.

Gala inaugural con “Soy Frankelda”

El arranque oficial del FICG40 estará marcado por la proyección de “Soy Frankelda” (2025), el primer largometraje mexicano realizado enteramente en técnica stop motion. Dirigido por los hermanos Roy y Arturo Ambriz, el filme retoma al personaje de la serie “Sustos ocultos de Frankelda” (2021) y lo lanza a una nueva aventura donde deberá restaurar el equilibrio entre la ficción y la realidad.

