Millie Bobby Brown RESPONDE a las críticas mediáticas hacia su apariencia

Millie Bobby Brown ha alzado la voz contra los comentarios y publicaciones que han puesto en duda su apariencia desde que comenzó su carrera en el mundo del espectáculo.

La protagonista de Stranger Things compartió un video en su cuenta de Instagram el pasado 3 de marzo, donde calificó como "acoso" la manera en que los medios han abordado su imagen.

"Quiero detenerme un momento para hablar de algo que va más allá de mí. Es un problema que afecta a todas las jóvenes que crecen bajo la mirada pública", expresó la actriz en el video, donde apareció sin maquillaje.

Brown continuó con su mensaje, recordando sus inicios en la industria: "Entré en este mundo con solo diez años. He crecido ante los ojos del público, pero, por alguna razón, parece que algunas personas no pueden aceptarlo".

La actriz de 21 años explicó que, desde el inicio de su reciente gira de prensa, ha encontrado múltiples titulares que, según ella, buscan socavar a las jóvenes en la industria.

Entre los artículos que mencionó se encuentran: "¿Por qué los centennials como Millie Bobby Brown están envejeciendo tan mal?", de Lydia Hawkin; "¿Qué le ha hecho Millie Bobby Brown a su cara?", firmado por John Eli; y "Matt Lucas de Little Britain lanza un ataque despiadado al nuevo look de ‘mamá’ de Millie Bobby Brown", escrito por Bethan Edwards.

INSTAGRAM/milliebobbybrown

"Esto no es periodismo. Esto es acoso", sentenció la actriz. "No voy a disculparme por crecer. No voy a reducirme para encajar en las expectativas irreales de quienes no aceptan ver a una niña convertirse en mujer".

Además, cuestionó la tendencia de algunos sectores a enfocarse más en la crítica que en el reconocimiento positivo, preguntándose por qué resulta "tan difícil" para algunos simplemente decir algo amable.

"Podemos hacerlo mejor. No solo por mí, sino por cada niña que merece crecer sin temor a ser destruida solo por existir", concluyó.

El video llegó pocos días después de que Brown compartiera en sus historias de Instagram un artículo de British Vogue titulado "A nadie le importa cuántos años crees que tiene Millie Bobby Brown", el cual criticaba los juicios sobre su apariencia.

Desde su aparición en la premiere de The Electric State el 24 de febrero en Los Ángeles, la intérprete ha sido objeto de múltiples comentarios en redes sociales sobre su aspecto.

Usuarios de plataformas como X compararon su imagen con la de personas de mayor edad. "Tuve que verificar dos veces que realmente cumplió 21 años y no 40", escribió un internauta. Otro usuario agregó: "Ya parece una mujer de 30 años".

La británica también ha enfrentado especulaciones sobre posibles procedimientos estéticos.

El cirujano plástico Paul Banwell, en una entrevista para el Daily Mail, sugirió que los cambios en su rostro podrían deberse tanto al proceso natural de envejecimiento como a retoques sutiles. "Sus pómulos parecen más elevados y sus labios más voluminosos, lo que podría ser resultado de rellenos", explicó el experto. No obstante, aclaró que dichos procedimientos no son excesivos y que la transformación de la actriz se debe, en gran parte, a su crecimiento natural.

El escrutinio sobre su apariencia no es algo nuevo. Desde que debutó en 2016 con tan solo 12 años en Stranger Things, su evolución ha sido objeto de constante análisis.

En una entrevista con la revista Glamour en 2023, Brown abordó la presión mediática y cómo esta afectó su autoestima.

"Hoy me siento fatal", confesó en aquella ocasión. "Voy a entrar a Instagram y veré a cinco chicas diferentes que lucen perfectas, radiantes, espectaculares, y me haré pedazos porque sé que nunca podré verme así".

En la misma conversación, la actriz admitió que la exposición pública le pasó factura mientras crecía.

"El escrutinio me destrozó mentalmente", reveló. "No deberíamos hablar así de menores de edad. Nuestros cerebros ni siquiera han terminado de desarrollarse".

BB