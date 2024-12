Los videojuegos nos pueden brindar grandes historias y experiencias entrañables, por lo que decidimos preguntarle a ChatGPT por los mejores de este año 2024, y nos dio una lista de 7 videojuegos.

Estos son los mejores videojuegos del 2024, según la IA

Hades II

Plataforma: PlayStation 5, Xbox, macOS y Microsoft Windows.

Es una secuela del juego Hades, sigue la historia de Melionë a través de misiones en las profundidades el Hades, donde podrás encontrar una gran historia narrativa.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Plataforma: Nintendo Switch.

Sumérgete en una historia del mundo Hyrule, donde ayudarás a la princesa Zelda a salvar su reino a través de brechas espacio-tiempo.

Tekken 8

Plataforma: PlayStation 5, Xbox y Microsoft Windows.

En este último juego de la saga de luchas puedes encontrar gráficos avanzados.

Age of Mythology: Retold

Plataforma: Xbox y Microsoft Windows.

Este remake del clásico videojuego mejora los gráficos y las mecánicas de juego.

Persona 3 Reload

Plataforma: PlayStation 5, Xbox y Microsoft Windows.

Es una remasterización de este juego, donde mejoran los gráficos y modernizan los gameplay.

Indiana Jones y el Gran Círculo

Plataforma: PlayStation 5, Xbox y Microsoft Windows.

Seguirás al gran arqueólogo a través de aventuras y trampas por distintos escenarios.

World of Warcraft: The War Within

Plataforma: Microsoft Windows y macOS.

Es una expansión en la cual descubrirás una historia en el universo de Azeroth y nuevas tierras subterráneas.

Estos son los juegos que ChatGPT considero como los mejores del año 2024, así que si tienes alguna de las plataformas para jugarlos, puedes descargarlos y disfrutarlos.

