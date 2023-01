Después de la polémica que dejó el pleito entre Sonido Pirata y "Medio Metro", el famoso personaje de las redes sociales apareció en una función de lucha en la Arena Neza.

En un vídeo compartido en redes sociales se puede ver a la estrella de Internet ayudando al gladiador Máximo para obtener el triunfo, para segundos antes festejar con su tradicional y virales pasos de baile.

Ante los aplausos de la afición presente en el inmueble, "Medio Metro" realizó algunos movimientos con ayuda de los luchadores para llevarse la victoria.

Polémica por su aparición

De inmediato ante la publicación de las fotografías y videos, varios usuarios identificaron al personaje, asegurando que no era el original si no la nueva copia que utiliza el Sonido Pirata.

"Ese no es el original, es la nueva copia barata", aseguró un usuario que mencionó identifica al verdadero por sus pasos de baile.

