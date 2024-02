Victoria Rufo será abuela y esta es su reacción.

Luego de haberle preguntado a la actriz Victoria Ruffo si deseaba convertirse en abuela, su respuesta causo polémica al afirmar que no le anima la posibilidad de serlo y tampoco tiene pensado cuidar a sus posibles nietos si esto llegara a suceder. "Yo por eso les digo, tengan a sus hijos y ahí cuídenlos ustedes", declaró en ese momento.

Después de la noticia de que su primogénito, José Eduardo Derbez, confirmara la noticia de que se convertirá en padre junto a su novia Paola Dalay, la actitud de Ruffo ha dado un giro inesperado, al confesar a los medios que se llenó de emoción al saberlo y al día de hoy ya tiene listo el primer regalo de su nieta.

"No pensé que fuera a emocionarme, la verdad me tenía sin cuidado porque no estoy molestando a mi hijo de que ya tenga un hijo, pero ahorita estoy muy contenta", reveló.

En cuanto al primer regalo para la niña, la famosa reveló que decidió adquirirle ropita, que será la primera que use cuando salga del hospital.

Respecto al nombre de la bebé, Ruffo aún desconoce qué decidirán los padres. Sin embargo, después de que Paola y Derbez hicieran comentarios públicos sobre su hija, aseguraron que no considerarán los nombres de Victoria ni de Eugenio, optando por opciones como Tesa o Loreto.