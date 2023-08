Víctor Manuel, una vida llena de canciones

El cantautor español, Víctor Manuel, quien el pasado 7 de julio celebró 76 años de vida, está de manteles largos con su gira por México, “La Vida en Canciones”, la cual le da nombre a un material discográfico de 59 piezas que reúnen parte de su más importante repertorio y el cual se publicó el 25 de noviembre del 2022.

El próximo 19 de octubre en punto de las 21:00 horas, llegará al Teatro Diana con su espectáculo que promete ser inolvidable.

En entrevista con EL INFORMADOR habla de su vínculo con México y cuál es la perspectiva que tiene de la música actual.

“México ha sido muy importante en nuestro trabajo, tenemos una relación larguísima desde los años 70, con muchas amistades y con gente muy querida. México es el país donde más hemos cantado, además de España. Y siempre la conexión con el público ha sido extraordinaria y maravillosa. La audiencia de este país no te premia por el éxito, sino por el recuerdo que tiene de otros trabajos que has hecho a lo largo de tu vida. Entonces, el premio que te da es global, no por un éxito puntual, que también es importante en un momento determinado”.

Recuerda que la última vez que estuvo de tour por nuestro país fue en el 2017, hace seis años ya; esto fue a través de la gira “El gusto es nuestro” con Ana Belén, Miguel Ríos y Joan Manuel Serrat, así que ya le debía a sus seguidores una próxima velada, ahora en solitario.

Señala que “La Vida en Canciones”, que se lanzó simultáneamente como gira y como disco, lo ha llevado a cantar por España y ahora es turno de pisar tierra azteca, “ha estado funcionando muy bien, la gente está muy receptiva, conoce un 90% de las canciones que estoy interpretando, y para mí en ese sentido es muy cómodo y muy fácil, no estoy estrenando un álbum nuevo, que siempre plantea más problemas de comunicación, sino que estoy repitiendo cosas que llevo cantando desde hace muchos años”.

Víctor Manuel llegará con seis músicos, así como con arreglos y una sonoridad renovada.

En cuanto a hacer una retrospectiva musical como esta, que reúne buena parte de su legado, responde: “En esta retrospectiva lo que hacemos es incluir canciones que yo llamo ‘desgraciadas’ porque no han tenido el éxito que yo pensaba que se merecían, finalmente el público es quien decide qué quiere y que no, porque por mucho que tú te empeñes, siempre hay una decisión final y eso como autor y como artista siempre lo lamentas. Pero yo quería incluir canciones de ese apartado en el espectáculo. Y cuando presento estos temas en el escenario, contando su historia y sus peripecias, la verdad es que gustan mucho, pues es un trabajo manual el que se hace en el escenario y les damos ese sitio que yo creo, deberían tener”.

Eso sí, aclara que no reniega para nada de las canciones que se han convertido en un éxito, a todas las aprecia mucho.

Cuando una figura tan entrañable como Víctor Manuel ha logrado tanto, se puede pensar que ya no hay metas o sueños, pero él siempre ha tenido uno que nunca se desvanece, “a mí lo único que me gustaría ahora, es escribir otro montón de canciones, como la última vez que lo hice, para el anterior trabajo ‘Casi nada está en su sitio’ y ver qué cosas tengo que contar a esta altura del 2023 y el 2024. En ese sentido, soy un privilegiado que dependo de mi repertorio para bien y para mal, porque a veces aciertas y otras para nada, pero trataré de seguir escribiendo canciones, que para mí es lo que me mantiene dentro del espectáculo y la profesión”. Resalta que para el próximo año vendrá música nueva, después de que termine esta gira.

Finalmente, habla de los ojos con los que mira a este mundo actual y cuál es su perspectiva de la música que ahora se escucha. “Lo que trato de contar es cómo está el mundo, la sociedad en la que vivimos”, así como lo hizo en su anterior álbum “Casi nada está en su sitio”.

“(Con la música) me resulta muy difícil dar una opinión, escucho mucha que no me interesa para nada, pero lo hago porque me parece que tengo que hacerlo para saber lo que pasa. Entonces, hay tendencias que me resultan muy ajenas. Yo soy un tipo que lleva muchos años en esta profesión, que no ha podido pasarse de moda porque nunca estuvo de moda, así que ver que la gente hace una manera de componer y que todo tiene la brevedad a la altura de TikTok, me llama la atención y lo comprendo, y todo esto pasará como pasa todo, seguramente habrá otra música y vendrán otros músicos que pasarán de este proceso que vivimos ahora y que a mí me parece demasiado liviano y superficial”.