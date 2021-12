Vicente Fernández: La vez que el Vaticano prohibió a "Chente" cantarle Las Mañanitas a la Virgen

Vicente Fernández no sólo era mexicano, también un devoto guadalupano que siempre manifestó su fe a la Virgen de Guadalupe, así como a la Virgen de Zapopan; por lo que no era extraño que cada 12 de diciembre la festejara cantándole Las Mañanitas.

"¡Feliz día a la madre y protectora de todos los mexicanos!", escribió el cantanate el 12 de diciembre de 2016 en su cuenta de Instagram, publicación que acompañó con una imagen de la Virgen de Guadalupe.

Hay una anécdota, no confirmada, entre los pobladores del Huentitán el Alto, en la que se cuenta que Vicente Fernández acostumbraba cantar Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe en el templo de la región desde que era un incipiente intérprete de la música mexicana, pero cuando alcanzó la fama y se hizo un cantante conocido, la iglesia se llenaba con sus seguidores que se daban cita para escucharlo cantar y no para celebrar a la Virgen, impidiendo a los fieles su veneración a la Guadalupana.

Veinte años después, desde el Vaticano le llegó una orden al párroco del lugar en el que se le pedía que hablara con "Chente" y le pidiera que no se presentara el 12 de diciembre a dar su serenata para no quitarle protagonismo a la Virgen, sino otro día cuando no hubiera tanta gente, y así lo hizo.

El 18 de diciembre se celebra a la Virgen de Zapopan, una advocación muy venerada por parte de Vicente Fernández, por eso el viernes 13 de agosto, cuando tenía cinco días internado debido a su caída, un grupo de 20 personas la llevaron al pie de las escaleras del sanatorio y rezaron por su pronta recuperación, algo que también su familia hizo hasta el último momento, pidiéndole a la gente que los acompañara en sus oraciones. Alejandro Fernández también realizó esa petición en su concierto del viernes en el Auditorio Nacional, fiel a su fe como su padre.

JM