Una oleada de misterio e investigación son los ingredientes principales de “Marea Alta”, serie dirigida por Roger Gual y escrita por Antón Goenechea que ya está disponible en la plataforma de ViX+ y cada viernes se estrenará un episodio nuevo.

La historia relata cómo una localidad en Ensenada —ciudad donde se filmó la serie—comienza a descubrir sus claroscuros ante la desaparición de “Mía”, una joven estudiante y ciberactivista, quien tras salir de su burbuja de privilegios, decide encarar las injusticias sociales.

Si bien la trama parte desde las motivaciones de “Mía” y cómo su desaparición moviliza a su familia y amigos, “Marea Alta” también explora diversas perspectivas sobre el impacto de la tecnología y las redes sociales en los jóvenes, cómo reaccionan ante la violencia y la falta de comunicación entre padres e hijos.

“Es una historia que está basada en un caso real que sucedió hace unos años en Polonia, desapareció una chica y se hizo un caso bastante famoso, porque a través de las redes sociales se hizo viral el caso. El productor Pablo Cruz decidió comprar los derechos y adaptarlo a México”, explica para EL INFORMADOR Roger Gual.

“El showrunner Antón Goenechea escribió un piloto y al leerlo vi que había una historia potente más allá del tema de las desapariciones de mujeres que es un asunto muy delicado en México y quería tratarlo con mucho cuidado, pero al mismo tiempo tenía ganas de exponer lo que no se ve de esos jóvenes que viven sin tener muchos problemas, en un entorno más o menos privilegiado y al final el mundo no es tan bonito cómo a ellos se les pintaba”, añade el cineasta Roger Gual.

Personaje por personaje

Para comprender el hilo conductor de “Marea Alta” y sus tramas paralelas es importante conocer a fondo a los personajes que dan estructura a este thriller, partiendo desde su protagonista, “Mía”, interpretada por Jesica Vite, quien refleja el despertar social de los jóvenes que optan por despojarse de sus privilegios para replantear sus objetivos de vida: “Cuando ella (Mía) empieza a ver cosas y abrir los ojos, es cuando ella decide tomar cartas en el asunto. Es un personaje muy hermoso, porque me sorprende saber que hay niñas luchando por muchas personas”.

Por su parte, Cassandra Ciangherotti de vida a “Maya”, una detective recién instalada en Ensenada que llevará a sus colegas policías a trabajar desde nuevas perspectivas ante los conflictos sociales.

“Me llamó lo diferente que era, porque también es un detective de informática que no lo he visto reflejado en todas estas series que tenemos, hemos visto a muchas mujeres detectives, pero no en este rubro. Me gusta cómo el personaje va creciendo profesionalmente al salir de lo virtual para poder operar en el mundo real”, apunta Cassandra.

Nuevas voces

Una de las grandes apuestas de “Marea Alta” fue trabajar con nuevos rostros actorales, sumando a talentos como Alejandro Flores (“Beto”) y Giovanna Utrilla (“Pau”) —la mejor amiga de “Mía”—, quienes junto a Matías Gruener Zabaleta, en su rol de “Gregorio”, exhiben el drama de las nuevas generaciones: “Fue un reto hablar de estos temas tan fuertes, porque lamentablemente se calla mucho, pero estoy seguro que con el trabajo que hicimos podemos cambiar eso”, destaca Matías Gruener Zabaleta, quien también comparte escenas con su mamá, la actriz y cantante Susana Zabaleta.

Giovanna Utrilla señala que su personaje “Pau” es “linda, empática, leal con sus amigos. Es casi hermana de ‘Mía’ y vive en una burbuja donde todo parece perfecto, hasta que la desaparición de ‘Mía’ hace que reviente”.

Alejandro Flores, en su rol de “Beto”, es un estudiante que también tendrá que replantear sus privilegios y afrontar los claroscuros de la vida para llegar a la verdad de su ciudad: “Es una persona amable pero desconectada de la realidad, está feliz con sus amigos, pero todo se rompe cuando ‘Mía’ desaparece, se da cuenta que para descubrir qué está sucediendo tiene que salir de su zona de confort”.

Cabe señalar que también los adultos enfrentarán problemas en “Marea Alta”, como el policía “Samuel”, interpretado por Antonio López, y el abogado “Roberto”, encarnado por Raúl Méndez.

“‘Samuel’ es un policía local y su trabajo cambia con la llegada de ‘Maya’, quien trae una nueva manera de hacer ciertas investigaciones, a las que mi personaje no está muy acostumbrado y eso lo trastoca un poco en su manera de resolver los casos”, expresa Antonio López. Finalmente, Raúl Méndez comparte que su personaje “‘Roberto’, es un abogado intachable, que tiene la facha y actitud perfecta ante sus clientes, pero enfrenta un déficit de comunicación muy grande con su hija y se ve sumergido en situaciones muy incómodas”.

CT