“Isla Brava”, la serie de suspenso que conquistó a ViX y que se ganó miles de fanáticos, regresa este 11 de julio con una trama más oscura, más ambiciosa y con un elenco renovado. Fernanda Castillo, Erik Hayser y Flavio Medina retoman sus papeles en una historia que ahora se expande más allá del drama familiar y se adentra en los terrenos de la política, la corrupción y la búsqueda de justicia. Además, se suman talentos como Ludwika Paleta, Osvaldo Benavides y Rubén Sanz, quienes aportan nuevas capas a la narrativa. Filmada en locaciones de España, esta segunda entrega promete llevar el thriller latinoamericano a un nuevo nivel de intensidad y sofisticación.

La nueva temporada continúa inmediatamente después del impactante final de la primera. “Alfredo Suárez”, el patriarca que se creía desaparecido, regresa, pero no como el empresario todopoderoso que alguna vez fue, sino como un fugitivo dispuesto a todo por recuperar a su familia y su imperio. Su reaparición desencadena una nueva ola de caos, enfrentamientos y decisiones difíciles para Lucía, Bruno y sus hijos, quienes han intentado rehacer su vida en España luego del colapso familiar. Pero nada es tan simple. Un accidente aéreo y una serie de eventos misteriosos confirman que el pasado no ha quedado atrás. Lucía, interpretada con fuerza por Fernanda Castillo, se enfrenta ahora a un dilema mayor: proteger a los suyos o enfrentar nuevamente los horrores que intentó dejar atrás.

“Dar continuidad a una historia siempre genera expectativa. La gente quiere saber qué va a pasar en la segunda temporada, especialmente cuando en la primera ya ocurrieron tantas cosas”, comenta el actor Flavio Medina en conversación con EL INFORMADOR, respecto a la continuación de “Isla Brava. “Lo cierto es que, en conjunto con los escritores, el director, el elenco y todo el equipo detrás de cámaras, logramos una segunda temporada que —creo yo— superó a la primera. Incluso nosotros, que ya sabemos lo que sucede, vimos los primeros capítulos y nos teníamos al borde del asiento. Pensábamos: “¡No, qué nervios!”. Estamos muy contentos con el resultado. Es muy emocionante porque cuando filmas una serie, no tienes idea de cómo la van a editar, si ciertas escenas quedarán o no. Es un proceso largo. De hecho, estamos cumpliendo un año desde que terminamos el rodaje, a finales de junio de 2024. La hicimos en distintas locaciones de España. Personalmente, me genera mucha emoción ver el resultado, aunque también me juzgo mucho. Ya he aprendido a verme en pantalla, pero siempre estoy atento a si repetí algo, si pude hacer algo diferente. Aun así, agradezco poder ver el resultado final y ojalá tenga una mejor recepción que la primera, que ya fue muy buena”.

Regresos estelares y nuevos fichajes

Esta temporada conserva a sus protagonistas principales, cuyo trabajo actoral fue uno de los puntos más destacados en la primera entrega. Fernanda Castillo vuelve como Lucía, una mujer fuerte, marcada por la violencia, pero decidida a proteger a los suyos. Erik Hayser regresa como Bruno, su amante y aliado, que ahora se ve forzado a tomar decisiones aún más arriesgadas. Flavio Medina interpreta nuevamente a Alfredo, ahora en un papel más oscuro y calculador. También regresan Bárbara López como la agente Pilar, y los jóvenes Karena Flores (Mora), Juan Pablo Fuentes (Thiago) y Mar Sordo (Isabel), completando el núcleo familiar. También se suman actores como Roberto Mateos y Mauricio Hénao, quienes enriquecen aún más la historia con personajes que desafían las lealtades establecidas.

La actriz Karena Flores indica que los nuevos talentos añaden frescura a la historia, y que nadie en el elenco niega la posibilidad de una tercera temporada:

“Lo que tiene esta segunda temporada es que se incorporan nuevos personajes, y eso siempre refresca la historia. Como espectador, agradeces que aparezcan nuevas caras porque la narrativa crece y se transforma”, asegura la actriz. “Esta temporada tiene muchas escenas de acción y momentos importantes en los que todos estuvimos involucrados. Fueron escenas complicadas, pero muy significativas. Esta serie ha abierto puertas con cada temporada. Hay un equipo de guionistas increíble detrás, y esta segunda entrega fue un gran reto en términos de escritura. Dejaron plantadas muchas semillas para que la historia pueda continuar. Claro que también dependerá del respaldo del público, pero narrativamente, sí hay espacio para una tercera temporada”.

“Isla Brava” no es solo una serie de suspenso: es una ficción con una clara crítica social. Desde sus inicios ha abordado temas como la violencia intrafamiliar, el abuso de poder dentro de familias adineradas y la manipulación emocional. Para los actores ha sido un reto y un privilegio poder formar parte de un proyecto que tiene personajes tan complejos, con muchos claroscuros, personajes que son desafío para ellos, pero por supuesto, gratificantes.

“Isla Brava tiene personajes con muchas capas, nada planos. Hay un gran trabajo detrás. También me parece importante decir que, como actores, vemos nuestro trabajo en pantalla para aprender, para ver si lo que hicimos funciona o no”, dice el actor Rubén Sanz. “Aunque ya no puedes cambiar lo que está hecho, sí puedes aprender para lo que viene. Y cuando ves actuaciones como las de mis compañeros, sabes que estás frente a algo de verdad potente. Lo más valioso para mí es que el personaje evolucione, que le pasen cosas que lo transformen. No me interesa interpretar a alguien estático. Quiero que se mueva emocionalmente, que tenga contradicciones”.

“Eso es lo que te permite crecer como intérprete. Todos tenemos, en algún rincón, algo de esas oscuridades que exploramos en pantalla. La diferencia es que como actores podemos jugar con eso, transformarlo, darle un sentido narrativo. Lo hacemos desde un lugar seguro, aunque emocionalmente nos implique mucho. Y al final, ese es el reto: que la historia se sienta real”, finalizó.

¿Dónde ver la segunda temporada de Isla Brava?

La segunda temporada estará disponible desde el 11 de julio de 2025 en su totalidad, exclusivamente a través de ViX Premium. La plataforma ofrecerá todos los episodios de una vez, permitiendo al público disfrutar del suspenso a su propio ritmo. ViX Premium está disponible en México, Estados Unidos y varios países de América Latina, tanto en su versión web como en su app para dispositivos móviles y televisores inteligentes.

