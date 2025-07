Río Roma prepara en Guadalajara una velada íntima, visual y profundamente emocional

El dúo mexicano Río Roma regresa a Guadalajara con una propuesta escénica que va más allá de la música. El próximo 12 de septiembre en el Teatro Diana, los hermanos José Luis y Raúl Roma presentarán 'Bendito Desamor', una gira que busca ser una experiencia multisensorial, será una historia contada en capítulos que explora los matices del corazón roto, entre visuales generados con inteligencia artificial y canciones que han acompañado a su público durante más de una década.

"Acomodamos el concierto en capítulos, como una película", explicó José Luis en entrevista para EL INFORMADOR. "Una película donde las canciones van ayudando a contar la historia de un corazón roto: primero se ilusiona, se rompe, luego se decepciona, se vuelve a enamorar… Es un camino que todos hemos cruzado. Está muy padre y apoyado con visuales muy potentes de inteligencia artificial que hacen que la gente explote de amor o de desamor. Es una experiencia más que un concierto".

El despliegue tecnológico no sustituye la emoción humana, insisten los artistas. Aunque la IA juega un papel importante en el apartado visual del espectáculo —con imágenes diseñadas para intensificar el impacto emocional de cada canción—, en lo musical mantienen intacta su esencia y el trabajo de su equipo de músicos.

"La inteligencia artificial está ahí ya y la hemos usado para los visuales, para el tema visual", aclaró José Luis. "Obviamente no vamos a correr a nadie de nuestro equipo. Al contrario, necesitamos contratar más. Es como ponerle pantallas a un concierto donde antes no había. Simplemente es para apoyar la emoción. Jamás vamos a utilizar la inteligencia artificial en lo musical, eso sí no. Ahí sí es pura inteligencia creativa humana".

Una de las novedades del espectáculo será una sección donde la inteligencia artificial, en tiempo real, seleccionará un artista para hacerle un cover en vivo. Sin imagen ni voz, sólo el nombre del artista aparece proyectado en pantalla a modo de ruleta, lo que convierte ese momento en una sorpresa tanto para el público como para los propios intérpretes.

"Es una dinámica. La pantalla estará mostrando nombres durante el concierto. No su voz ni imagen, porque te podrías meter en un rollo de permisos", añadió José Luis. "Con el puro nombre la gente sabe qué canción esperar. Es como una ruleta de nombres. Para nosotros también es sorpresa. No sabemos cuál va a salir. En ese instante sabremos qué va a pasar. Eso indica que cualquier noche va a ser diferente a la otra".

Más allá de lo técnico, el corazón del show está en la conexión con el público. Ambos artistas coinciden en que cada canción en vivo cambia con el tiempo, así como ellos han cambiado con cada experiencia. Algunas canciones duelen menos que antes; otras siguen siendo cartas abiertas que activan memorias profundas.

"Las canciones que te duelen mucho cuando las recién escribes, sí cambian", dijo José Luis. "Quizás el primer año te duele bastante cantarlas porque está muy reciente, quizás los primeros dos años. Después ya la cantas como con una sensación de que ya está todo bien. Pero hay una emoción ahí, que es como abrir una carta de un exnovio al que amaste mucho. Es un proceso. Pero la verdad es que la música tiene tanto poder que hay canciones como Me cambiaste la vida, que tú puedes estar enojado, sin dormir, y empieza la canción y te conectas a hace 14 años cuando esta canción nos cambió la vida. Ese poder tiene la música".

Esa conexión se vive también en el escenario, cuando ambos músicos buscan entre el público una mirada que les devuelva la emoción con la que interpretan.

"Yo tengo muy buena vista y me gusta ver todas las caras de todos: tanto de niños, adolescentes y adultos", comentó Raúl. "Me gusta ver sus reacciones a la hora de cada canción. Y cuando veo de repente una chava, me gusta cantarle así directo. Me gusta que sientan la energía que uno proyecta ahí arriba".

Por su parte, José Luis explicó. "Tengo tres momentos. Cuando llego al concierto, primero volteo a la mirada que sea más amable, la que está más receptiva. Después voy hasta atrás, porque cuando tú cantas tienes que pensar en abarcar a todos. Y luego busco a la chavita que más lo necesite, que sienta yo que necesita eso. En la canción Me cambiaste la vida hay un momento de agradecimiento donde tratamos de ver a los ojos a todos, para que sepan que les estamos cantando directamente".

La gira también representa un momento de renovación personal y artística para ambos.

"Está bien, está sanando", dijo José Luis sobre su vida amorosa. "El mío se lo está sanando y está aprendiendo. Está buscando el amor como desde que nací".

Raúl complementó: "El mío está muy bien. Pero también en este disco compuse una canción que se llama Maldita duda. Fue en un momento así como de caída un poco, pero me gusta mucho".

Río Roma no pretende seguir la inercia de las redes sociales o los algoritmos musicales que privilegian ciertos géneros como los corridos tumbados. En cambio, reivindican su apuesta por el romanticismo y por un tipo de narrativa emocional que consideran necesaria en tiempos donde los jóvenes están expuestos a demasiada información.

"Ahora vienen muchas preguntas de: ‘Sí, pero el algoritmo va en otros ritmos’… Pues qué bueno, pero nosotros sabemos lo que hacemos y cada vez lo sabemos más y lo hacemos felices", expresó José Luis. "Nosotros pensamos en que nuestras canciones le gusten a nuestro público, y ojalá que lleguen más lejos. Pero lo hacemos porque es lo que nos sale del alma. Hay más amor al arte ahora, 14 años después de que comenzó Río Roma".

Raúl lo resume así: "Yo creo que estamos en un momento muy bueno. Hoy en día es cuando hemos estado mucho más unidos como equipo, como hermanos. Vienen muchas cosas buenas para Río Roma. En lo personal, este disco me tiene muy contento. Espero mucho de este tour. Estoy seguro de que en cuanto arranque el próximo 30 de agosto en la Ciudad de México, le va a gustar a la gente lo que va a ver. Vamos a sorprender tanto a nuestro público como a los que quizás no conocen tanto nuestra música. Queremos seguir así por muchos años".

