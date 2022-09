La plataforma Premium de streaming en español ViX+, la compañía Televisa-Univisión y 3Pas Studios, la compañía de entretenimiento co-fundada por la estrella global Eugenio Derbez y su socio productor Ben Odell, han anunciado el programa ‘They came at Night’ (título provisional) con la actuación de Derbez; se trata de un producto de la previamente anunciada alianza entre 3Pas Studios y Televisa-Univisión.

Inspirado por hechos verdaderos, ‘They came at Night’ es un taller de comedia que brinda un aspecto de “detrás de cámaras” a un grupo de perdedores que terminaron creando una versión en español del clásico de horror de 1930, ‘Drácula’, que se convirtió en un éxito de crítica. Mientras Bela Lugosi filmó ‘Drácula’ durante el día en el set de Universal, por la noche otro crew y reparto llegaban para hacer la misma película… sólo que en español. Usando los mismos sets, vestuarios y una versión traducida del guion, el ‘Drácula’ en español se filmó del crepúsculo al amanecer y, contra todo pronóstico, el consenso crítico es que se trata de un mejor film que la hablada en inglés.

Eugenio Derbez será protagonista de la serie creada y escrita por Rob Greenberg y Bob Fisher (‘The Valet’ y ‘Overboard’). Ben Odell, Eugenio Derbez y Javier Williams serán los productores ejecutivos bajo el sello de 3Pas Studios; esto es, la producción de la serie será manejada por personal de la compañía mexicana de 3pas Studios, llamada Visceral.

Derbez, al respecto, aseveró que “tengo más de diez años que no trabajo en un programa de comedia con guion en español y esperaba algo de verdad especial para regresar. La historia me capturó porque se trata de un relato de latinos siempre tratando de conseguir más con menos recursos y peores condiciones. Y se trata de un mundo que no hemos explorado en la televisión latina, el Hollywood de los treintas que, como en cualquier otro momento de la historia estadunidense, los latinos estaban ahí, haciendo su parte, aunque la historia los olvidara. Y claro, es un pretexto para despertar el humor…”

‘They came at Night’ es una comedia hilarante e inspiradora, con personajes increíbles que ejemplifican el amplio grado de capacidad y creatividad para contar historias que se tiene en la plataforma ViX+, “porque buscamos representar y servir a los hispanos alrededor del mundo”, refiere Rodrigo Mazón, vicepresidente ejecutivo de general manager de ViX+, “como compañía de medios dedicada a trabajar con creativos del más alto nivel en lengua española, nos entusiasma llevar a cabo este proyecto con Eugenio a la cabeza, Ben y el resto del visionario equipo de 3Pas; esta serie es apenas el comienzo de lo que haremos en conjunto”.

Rodrigo Mazón, vicepresidente ejecutivo de general manager de ViX+. CORTESÍA / ViX+

MF