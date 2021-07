Verónica Montes pondrá de cabeza al “Jefe en pañales”

La peruana Verónica Montes está imparable en la expansión de su universo actoral, y además de regresar a la televisión de la mano de Telemundo para un proyecto en el que la comedia será elemental, también estrena la cinta “Jefe en pañales 2: Negocios de familia”, película animada de Dreamworks y dirigida por Tom McGrath, que llegó a la cartelera mexicana esta semana.

En entrevista con EL INFORMADOR, Verónica comparte que su incursión en el mundo del doblaje no es nuevo y recuerda cómo debutó en este formato gracias a la voz que le otorgó a “Piernanda” en el filme de “Trolls 2: World Tour”, experiencia que ha servido de base para aventurarse a nuevos protagónicos animados ahora con el sello de “Tina Templeton”, una curiosa bebé agente que pondrá de cabeza a la llamada “BabyCorp”.

“Estoy súper contenta, después de ‘Trolls’, me dieron la oportunidad de protagonizar con este peliculón, porque la primera, ‘Jefe en pañales’, la he visto muchas veces y esta segunda viene con todo”, explica Verónica Montes al revelar algunas particularidades de “Tina”, que si bien podría entenderse será la villana de esta historia, realmente será el personaje que detone todo el caos entre los hermanos “Templeton”.

“Este personaje está increíble, es ‘Tina Templeton’, y es súper divertida. Si la película se llama ‘Jefe en pañales’, ella llega a ser la jefa ahora, ella le da órdenes al jefe en pañales, es muy chistoso. Es divertida, pero también es sensible, es un reto actoral muy grande. No es villana en todo momento, tiene su parte linda, depende de lo que esté haciendo, eso está padre. Los niños se divertirán mucho con ‘Tina’ y también los grandes”.

Verónica Montes comparte que en este segundo proyecto de doblaje por mucho se sintió más segura y confiada sobre el proceso del trabajo y lo que implica imprimir toda una personalidad haciendo uso únicamente de su voz.

“Lo nuevo que he descubierto, es que ya al grabar para una película me dio más cancha, no solo en el doblaje, también para una serie, porque me ayudó mucho a que solo con la voz puedas enseñar mil cosas. El hecho de ver el segundo en donde empieza el persona a hablar, eso se me hacía complicado, porque al mismo tiempo tenía que leer el guion y ver la boca del personaje, con ‘Trolls’ me enseñaron muchos trucos y me ayudaron para que ahora en esta película pueda usarlos y hacer mejor mi trabajo”.

Apuesta por más comedia

Tras culminar las grabaciones de lo que será su nuevo personaje “Sharpay”, en “Parientes a la fuerza”, proyecto impulsado por Telemundo, Verónica Montes comparte su emoción por dar vida a una mujer que hará todo lo que esté en sus manos por tratar de apoyar a su familia, pero también abogando por el empoderamiento y la libertad, todo desde un sentido de humor familiar con temas vanguardistas y de actualidad.

“Es una serie de comedia, mi personaje ‘Sharpay’, es la villana. Verán de todo en esta serie, creo que se divertirán muchísimo, no sé cuándo se estrena, pero será este año. Mi personaje es villana, pero también tiene una parte humana muy grande con la que creo que mucha gente se va a identificar, no les caerá mal”.

¿Quieres saber más?

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV