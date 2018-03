Verónica Montes encuentra su lado cómico

Todo llega en el momento perfecto, incluso esas cosas inesperadas. Eso lo aprendió Verónica Montes cuando comenzó la aventura en el melodrama “Papá a toda madre”, que el próximo domingo vivirá su gran final. Y es que la actriz, acostumbrada a los roles fuertes y dramáticos, descubrió su lado cómico en la novela.

“La verdad me siento feliz con el resultado de la novela”, expone desde el otro lado de la línea telefónica la rubia estrella en entrevista con este medio. ¿Y cómo no estar contenta con el personaje de “Chiquinquirá ‘Kika’ Braun”? fue con ella que probó por primera vez las mieles de la comedia. “Nos divertimos mucho durante las grabaciones de ‘Papá a toda madre’, hubo escenas que tuvimos que repetir porque nos ganaba la risa (sonríe)”.

La novela emite por esta semana sus últimos capítulos de 20:30 a 21:30 horas, con un elenco que incluye a Sebastián Rulli, Maite Perroni, Ana Lasalvia y Mark Tacher.

Verónica agrega que el desparpajo en la personalidad de “Kika Braun” se trabajó con “el director y el coach. Fue una labor de equipo o equipazo diría yo, terminamos muy emocionados por todo, por la historia, la producción. Es uno de los proyectos más ricos en los que he estado”. Pero aquí viene una sorpresa: Verónica estuvo a punto de ¡decirle que no a la novela!

“Tenía miedo porque es más fácil hacer llorar que reír. Respeto mucho la comedia y al principio decía ‘no, no puedo, déjenme en lo que he hecho antes mejor’. Pero mis amigos me jalaron las orejas y fui al casting”.

Agrega que una noche antes de la audición —ya con el guion de “Papá a toda madre” entre manos—, “no pude dormir por estar estudiando el texto. Trabajé toda la madrugada en el acento de mi personaje, porque aparte de no haber hecho comedia, no había realizado un papel con acento”.

El resultado ha sido una villana memorable y un personaje que le cambió la vida a Verónica, quien reconoce que la extrañará. ¿Y cuál será el destino de “Kika”? Ni ella lo sabe. “Grabamos dos finales, así que lo descubriremos todos este domingo”.

SABER MÁS

Descubre a su personaje

“‘Kika’ Braun” es hija de un empresario millonario (y soltera). La conocimos como una mujer enamorada de “Mauricio” (Sebastián Rulli). Es una villana, aunque con una personalidad muy cómica, entre grinch y chévere. Guapa, disciplinada, perfeccionista y fuerte. Aunque no lo parece a veces, muy en el fondo tiene una nobleza…que ni ella misma conoce.