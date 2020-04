Vanessa Bauche busca recursos para el gremio artístico

La actriz y activista social mexicana Vanessa Bauche sigue buscando mecanismos que ayuden a la sociedad en este momento de emergencia sanitaria, y una de las áreas en las que pondrá especial atención será en ayudar al gremio artístico.

“La comunidad artística es uno de los grupos más golpeados, porque no tiene seguro de gastos médicos, no hay ningún tipo de garantía, ni derechos constitucionales y no tenemos seguro social, no hay acceso a créditos, a fondos, no somos sujetos de préstamos porque somos trabajadores eventuales, no tenemos cómo comprobar nómina, ni antigüedad en una empresa y eso de alguna manera hace que junto con la contingencia, ponga en situación de vulnerabilidad extrema a la comunidad artística de México”, explicó la actriz.

Es por eso que a través de su plataforma de ayuda social, lanzará un programa integral en el que un apartado será para ayudar a los artistas de este país.

“‘Somos Paz México’, así se llama el programa. Va en tres ejes, que es la paz alimentaria, la paz mental y emocional —que entrará en acción en unos días, para que un grupo de profesionales de la salud emocional pueda atender casos de miedo, crisis de ansiedad, en estos momentos— y el tercero es el de Arte y comunidad por la paz.

Desde ahí vamos a hacer pequeñas campañas para visibilizar tanto las labores comunitarias eficientes, es decir todas las personas que quieran comercializar de manera digital ya sean productos o servicios que tengan que ver con el arte, lo puedan hacer”, explicó.