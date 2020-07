Van por la segunda ronda de la obra “Inicio de Sesión”

En esta época de confinamiento y después de cuatro meses con los teatros cerrados, la actriz Diana Bracho recuerda cómo es para ella el entrar al escenario: “Tengo la sensación de que voy caminando por una cuerda floja y que no tengo red, es esa sensación tremenda de la incertidumbre, pero cuando ya agarro el paso y veo que no me voy a caer o que si me caigo me puedo levantar, es maravillosa; en este experimento vamos a enseñarle la cuerda al público, algo que no ve en el teatro presencial y para mí esto es una maravilla”.

Así es la percepción de Diana Bracho del proyecto “Inicio de Sesión”, donde ella y sus colegas: Dolores Heredia, Daniel Giménez Cacho, Cassandra Ciangherotti, Ilse Salas, Marimar Vega, Alberto Estrella, Benny Ibarra, Fernanda Castillo, Alfonso Dosal, Humberto Busto, Alberto Guerra, Mauricio Ochmann y Adriana Llabrés se pondrán en las manos de los directores: Enrique Singer y Lorena Maza, quienes los llevarán a desentrañar los textos de los dramaturgos: Reynolds Robledo, Conchi León, Ximena Escalante, David Olguín, Maribel Carrasco, Luis Mario Moncada y Gabriela Guraieb, que los escribieron ex profeso para una primera lectura vía plataforma digital.

La productora Ana Carolina Mancilla, quien junto al dramaturgo y director Reynolds Robledo creó este concepto, explicó que las primeras seis presentaciones que se realizaron el mes pasado, tuvieron tan buena respuesta que decidieron darle continuidad por más tiempo, además de seguir apoyando a La Casa del Actor con lo que se recaude con el pago de los accesos. La primera sesión de esta nueva etapa se llevará a cabo el 7 de agosto e iniciarán Diana Bracho y Alberto Estrella, bajo la dirección de Lorena Maza y con un texto de David Olguín, los accesos pueden adquirirse por WalletPoint.