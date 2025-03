Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 31 de marzo al 6 de abril

Aries

Esta semana será un periodo de tranquilidad y serenidad para Aries, después de semanas de intensos movimientos. Aunque la energía del eclipse solar en su signo aún persiste, el ciclo de eclipses ha concluido y ahora se trasladan a los nodos de Virgo y Piscis. Entre el 2 y el 3 de abril, surgirán llamadas importantes relacionadas con propuestas laborales, negociaciones o mejoras económicas. Si bien el trabajo seguirá exigiendo esfuerzo, será una etapa más armoniosa y con mejores ingresos. Se recomienda esperar hasta después del 14 de abril, cuando la influencia de Mercurio retrógrado y su post-sombra disminuya, para cerrar acuerdos importantes.

Además, este es un buen momento para establecer intenciones y visualizar objetivos, especialmente al inicio de la semana. Con la reciente Luna Nueva en Tauro el 31 de marzo, es ideal enfocarse en decretos y manifestaciones que impulsen el crecimiento personal y financiero. Aunque no se trata específicamente de una Luna Nueva en Aries, su energía favorece la estabilidad y el progreso en diversas áreas de la vida.

Tauro

Esta semana, Tauro, es momento de abrir los ojos y ver las oportunidades que están frente a ti sin exagerar los acontecimientos. Muchas veces, lo que parece un reto es en realidad una lección para tu crecimiento, y si lo asumes con humildad y sabiduría, comprenderás que todo lo que ocurre es parte de tu aprendizaje. La Luna Nueva en tu signo el 31 de marzo y el 1 de abril es ideal para establecer intenciones y pedir lo que realmente necesitas, ya que su influencia, junto con otros aspectos favorables, atraerá abundancia a tu vida.

Astrológicamente, será una semana de alegría, paz y amor, aunque también traerá recuerdos del pasado, ya sean ciclos inconclusos o situaciones que no quisiste cerrar. Si hay cosas pendientes que te inquietan, una forma sencilla de liberarte es expresar tus sentimientos frente a un espejo, enviando luz y bendiciones a quienes estén involucrados. El universo te devolverá esa energía en armonía y bienestar.

Géminis

Géminis, esta semana tu intuición y percepción estarán más agudas que nunca, acompañadas de sueños premonitorios que te guiarán en decisiones importantes. Con la Luna Nueva en tu signo los días 2, 3 y 4 de abril, es un excelente momento para comunicarte, cerrar acuerdos y negociar, ya que Mercurio, tu planeta regente, estará directo a partir del 7 de abril. Además, es un periodo ideal para el amor y el romance, así que anímate a hacer algo nuevo y diferente que te saque de la rutina.

Sin embargo, evita engancharte en discusiones innecesarias, ya que podrías alterarte fácilmente por comentarios sin importancia en lo social o laboral. Antes de reaccionar, pregúntate si realmente vale la pena gastar tu energía en ello. La indiferencia será tu mejor aliada para mantener tu luz y seguir avanzando. Es una semana de gran fortuna, especialmente en el amor, con Júpiter y Venus favoreciendo nuevas relaciones y consolidando las existentes. Aprovecha este momento para brillar y disfrutar de las oportunidades que llegan a tu vida.

Cáncer

Cáncer, el universo está alineado a tu favor, y esta semana es momento de dejarte llevar por los cambios que la vida te presenta. Puede que te saque de tu zona de confort, pero en realidad solo estás rompiendo hábitos y costumbres que ya no te sirven. Eres una persona tierna, amorosa, inteligente y entregada, y esta nueva etapa te llena de energía gracias a la influencia del eclipse solar y la Luna Nueva, que potencian tu crecimiento. Si canalizas bien esta energía, descubrirás quién realmente merece un lugar en tu vida y quién no, diferenciando entre relaciones genuinas y superficiales.

Además, recibirás lo que te corresponde por derecho de conciencia, así que no te conformes con menos de lo que has ganado en el amor, la amistad y el trabajo. Es el momento de valorarte, tomar protagonismo y reconocer que mereces lo mejor. Enfrenta cada oportunidad con una sonrisa y la seguridad de que todo lo bueno está llegando a ti.

Leo

Leo, esta semana es ideal para poner las cosas en orden y liberarte de todo lo que ya no deseas en tu vida. A veces es complicado eliminar situaciones o personas, pero los recientes eclipses, especialmente el solar del 29 de marzo, te están impulsando a cerrar ciclos y abrirte a nuevas oportunidades. Tienes la fuerza, el poder y el compromiso necesario para avanzar, pero no necesitas justificarte con los demás ni tratar de agradar a todo el mundo. Si aprendes a reservarte y no compartir todos tus planes y proyectos, verás cómo te beneficias de esa discreción.

Con la Luna Nueva y la Luna Creciente, especialmente con el ingreso de la Luna Creciente el 6 de abril, el universo te está ofreciendo llaves mágicas para abrir nuevas puertas. Estás en un momento perfecto para avanzar con rapidez en todo lo que te propongas. Esta semana es favorable para ti, con mucha energía positiva que te ayudará a alcanzar tus metas.

Virgo

Virgo, esta semana tendrás mucha fuerza, poder, capacidad y un fuerte deseo de hacer que las cosas sucedan. La Luna, al ir cambiando de signo (de Tauro a Géminis, luego a Cáncer), traerá cambios que te beneficiarán, manteniendo tu agenda llena de nuevas actividades. Estás en un periodo propicio para aprovechar oportunidades, especialmente con los nodos involucrando tu signo y Piscis, lo que te impulsará a actuar rápidamente. Aunque te gusta analizar todo a fondo, esta semana es clave para actuar con más rapidez y confiar en tu intuición.

Es un buen momento para que amistades y trabajos favorables del pasado regresen a tu vida, pero deberás ser cauteloso al tomar decisiones importantes, ya que Mercurio todavía está retrogrado. Este es un periodo para descansar, relajarte, hacer introspección y confiar en la abundancia que el universo tiene para ti. Usa tu mente de manera conectada con tu alma, centrándote en lo que realmente deseas que se manifieste en tu vida.

Libra

Libra, esta semana es clave para aprender a poner límites y decir "no" cuando algo no te conviene. Aunque te resulta difícil rechazar, es el momento de reconocer que mereces más en todos los aspectos de tu vida, ya sea social, familiar o laboral. Es tiempo de poner las cartas sobre la mesa, llegar a acuerdos y negociaciones, y lo harás con gran acierto. Los cambios planetarios que te favorecen, especialmente los que involucran a los nodos Aries-Libra, están liberando mucho espacio para que tomes decisiones importantes.

Tienes la oportunidad de reencontrarte contigo mismo y aprovechar las energías que Plutón en Acuario te ofrece para abrir nuevos caminos hacia la abundancia y prosperidad económica. También se presentan oportunidades para firmar contratos y acuerdos favorables, además de lindas sorpresas en tu hogar que traerán felicidad. En cuanto a los viajes, este año estarás muy activo, moviéndote de un lado a otro con muchos planes emocionantes. Esta semana y la siguiente estarán llenas de amor, alegría, amistades y buenas noticias que iluminarán tu vida.

Escorpión

Escorpión, esta semana es ideal para que te enfoques en avanzar sin dejarte distraer por las opiniones de los demás. Si tu brillo molesta a otros, que se pongan lentes, ¡no te agobies! Es una semana de crecimiento, maduración y aprendizaje, y aunque puedas enfrentar algunos conflictos de comunicación en tu entorno profesional, son oportunidades para crecer. Los conflictos no son para quedar atrapado en ellos, sino para ser solucionados. Así que, pon en práctica la filosofía de "mojarrita enjabonada", mantén la calma y sigue adelante con confianza.

Tienes muchas ideas y cambios en mente, especialmente en tu hogar y finanzas, pero debes dejar de evitar enfrentarte a los desafíos. El no actuar puede ser el mayor conflicto. La semana traerá una agenda llena de trabajo, reuniones y posibles conflictos laborales, pero también excelentes oportunidades para mejorar tu economía. Propuestas que te darán libertad financiera están por llegar, especialmente si te enfocas en negociaciones o en resolver asuntos pendientes del pasado. Con Mercurio y Venus retrógrados, es un buen momento para revisar lo que aún te debe o lo que puedes renegociar.

Sagitario

Sagitario, esta semana está llena de oportunidades de viaje, tanto locales como internacionales, y propuestas laborales muy interesantes. Estás tomando decisiones importantes que pueden parecer tajantes a los demás, pero sabes que cada determinación ha sido cuidadosamente meditada desde todos los ángulos posibles. Ahora es el momento de dar esos pasos que habías dejado pendientes, pero enfócate en lo que crees que es justo y conveniente para ti y tus seres queridos.

Si estás considerando iniciar algo por tu cuenta, es recomendable que lo analices bien y esperes a que Mercurio esté completamente directo, lo que ocurrirá a partir del 14 de abril, con la "post sombra" desapareciendo para el 26 de abril. Este es un buen momento para aprovechar tus habilidades en aprendizaje, negociación y relaciones públicas, ya que tienes muchas posibilidades de hacer cosas nuevas. Además, si deseas formalizar o comenzar una nueva relación, la semana es ideal para hacerlo.

Capricornio

Capricornio, esta semana traerá oportunidades interesantes en negocios, con nuevos proyectos, planes y negociaciones sobre la mesa. Si has tenido diferencias profesionales, se resolverán, y la armonía y equilibrio volverán a tu entorno. Aunque no todo llegará de inmediato, tus esfuerzos constantes siguen dando frutos. Las compras importantes están bien aspectadas y podrías sentir la necesidad de un cambio, pero la naturaleza te ofrecerá paz y claridad para tomar las mejores decisiones.

El área del dinero y la profesión sigue favorecida, pero es importante que no dejes lo que ya funciona bien por probar algo nuevo. Mantén el enfoque y sigue comprometido con lo que has estado construyendo, ya que los frutos de tu trabajo llegarán a su debido tiempo. No es cuestión de suerte, sino de la entrega y el compromiso que has demostrado a lo largo del tiempo.

Acuario

Acuario, esta semana es el momento perfecto para salir de tu zona de confort emocional y mental. Es hora de dejar atrás las dudas y actuar. Te animarás a enviar ese mensaje, hacer esa llamada o tomar esa decisión importante, porque grandes oportunidades están a la vista. El ingreso de Plutón en tu signo te favorece enormemente, pero para aprovecharlo debes tener claridad sobre quién eres, qué quieres y adónde vas. Una vez que tengas claro tu camino, el universo te devolverá multiplicado todo lo que has sembrado.

Aunque el camino hacia el éxito puede implicar obstáculos y retrocesos, tu capacidad de resiliencia te permitirá superarlos. Cuando enfrentes desafíos, en lugar de caerte, usarás esos tropiezos como trampolines para avanzar más rápido. Las llaves mágicas que has ido creando a lo largo del tiempo están listas para abrirte puertas, por más cerradas que parezcan. Esta es una semana para volar hacia tus metas y aprovechar el flujo positivo que te acompaña.

Piscis

Piscis, esta semana tu hogar y todo lo relacionado con él están en un excelente momento. Las compras, negociaciones y acuerdos se darán de manera fluida, y te encuentras en un proceso de reencuentro contigo mismo, donde te preguntas qué es lo que realmente deseas. Esta introspección, impulsada por Neptuno en Aries, te está dando un impulso para tomar decisiones rápidas y firmes. Ya no necesitas que alguien te empuje, estás listo para actuar con claridad y determinación.

El cambio de los nodos en tu signo está abriendo un camino lleno de oportunidades. Es un momento para quitarte las vendas de los ojos y enfocarte en ti mismo, en tus deseos y en lo que realmente te importa. Es tiempo de ser protagonista en tu propia vida y tomar la delantera. Con tu naturaleza bondadosa y tu gran corazón, este es el momento para hacer que las cosas sucedan. La buena fortuna, la abundancia y la prosperidad se alinean para ti en diversas áreas de tu vida.

Con información de Mizada Mohamed.

SV