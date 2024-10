Valente Pastor celebra 50 años de trayectoria en las Fiestas de Octubre

Las Fiestas de Octubre siguen deslumbrando a Guadalajara, y este miércoles el Foro Principal fue escenario de un conmovedor homenaje a Valente Pastor, con motivo de su 50 aniversario de carrera artística.

Rodeado de grandes exponentes de la música mexicana, el homenaje contó con la participación de Paloma del Río, Alejandra Orozco y Humberto Cravioto, quienes compartieron escenario con el homenajeado, intercalando sus presentaciones y creando una noche llena de emoción y dinamismo.

La primera en tomar el escenario fue Paloma del Río, quien lució un elegante vestido tradicional en color perla con detalles lila. Durante su enérgica interpretación, deleitó al público con clásicos como “Serenata Huasteca”, “Canta, Canta”, “La Bikina” y “El Herradero”.

En un momento de su presentación, la cantante se dirigió a los asistentes: “Bienvenidos a las fiestas más bonitas de Guadalajara. Estoy feliz de regresar a este recinto, al Auditorio Benito Juárez. Yo venía desde pequeña, y a pesar de todo lo que ha pasado, incluida una pandemia, las fiestas siguen. Por eso quiero que le den un aplauso a todos los que están detrás y hacen posibles estas fiestas”.

Después de la actuación de Paloma del Río, llegó el momento más esperado: Valente Pastor, el homenajeado, subió al escenario para iniciar su actuación. Ataviado con un traje de mariachi color marrón, el cantante originario de El Grullo, Jalisco, dio inicio a su presentación con la canción “Desdén”. Recordó con orgullo que él fue el primero en grabar y popularizar esta pieza en la Ciudad de México.

En su primer bloque de la noche, Valente interpretó una selección de temas que incluyeron “Popurrí Veracruz”, “Ando Volando Bajo” y “El Grullense”, destacando su impecable voz y la conexión que mantiene con su público tras cinco décadas de trayectoria.

Uno de los momentos más emotivos de la velada fue cuando Humberto Cravioto se unió a Valente Pastor en el escenario para interpretar juntos la icónica canción “Qué te ha dado esa mujer”. La fuerza y nostalgia de ambos artistas resonó entre los asistentes, quienes no dudaron en aplaudir la memorable colaboración. Tras el dueto, Cravioto ofreció una interpretación en solitario de “Si nos dejan”, elevando aún más la energía de la noche.

Hacia el final del homenaje, la cantante Alejandra Orozco subió al escenario y cautivó al público con su potente voz. Interpretó éxitos como “Como tu Mujer”, “Te quedó grande la yegua”, “Así Fue”, “El Silencio de la Noche” y “La Madrugada”.

Valente Pastor reflexiona sobre su carrera y legado

Previo a su presentación, Valente Pastor se tomó un momento para conversar con la prensa y expresar su gratitud por el homenaje recibido.

“Me siento privilegiado con mi Padre Dios por este homenaje en vida, me siento agradecido porque me han querido, me han apoyado”, comentó emocionado. Además, destacó la conexión que ha logrado establecer con varias generaciones de mexicanos: “Nosotros no somos famosos, somos cantantes. Le hemos cantado a tres generaciones. Tengo la fortuna de que me contratan los nietos para llevarle música a los abuelos que son los que nos conocen. Todavía estamos aquí gracias a Dios”.

Para concluir, Valente ofreció un sabio consejo a las nuevas generaciones de artistas: “Yo les recomiendo que tengan paciencia, no se atraen resultados inmediatos, este oficio es hermosísimo”.

