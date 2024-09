Taylor Swift y Post Malone ganaron el primer galardón de la noche en los MTV Video Music Awards 2024, en la categoría de Mejor Colaboración, presentado por Flavor Flav y la gimnasta olímpica Jordan Chiles.

En su discurso, Swift inició rindiendo homenaje a las víctimas y sus familias del 11 de septiembre, ocurrido hace 23 años, antes de referirse a Malone.

"Hay una razón por la que Post Malone es la persona favorita de todos en la música para colaborar", dijo Swift. "Me ha llevado una eternidad conseguir que deje de llamarme señora".

La noche está repleta de celebridades y promete mucho más Swift, quien llegó a la entrega de premios con un corsé de tartán verde con una cola a juego y guantes largos de cuero negro.

Podría ser una gran noche para ella. ¿Se convertirá en la música más premiada en la historia de los VMAs?

La estrella del pop lidera las nominaciones con 12, ocho por su video musical "Fortnight", dos categorías sociales y nominaciones en las categorías de mejor pop y artista del año . Le sigue su colaborador de "Fortnight", Post Malone, que está nominado junto con Swift 10 veces y obtuvo su 11a nominación por su éxito country "I Had Some Help", con Morgan Wallen.

Swift se llevó a casa nueve VMAs el año pasado, elevando su total a 23. Eso la coloca justo detrás de Beyoncé, que tiene 30, y justo por delante de Madonna, que tiene 20 premios. Lady Gaga, tiene 19.

Siete victorias de Swift empatarían el récord de Beyoncé, y si gana ocho, podría convertirse en la música más premiada en la historia de los VMAs.

Los VMAs comenzaron a las 8 p.m. de Nueva York (0000 GMT) y se llevan a cabo en el UBS Arena en Long Island de Nueva York.