El actor Armie Hammer platicó en un podcast sobre las acusaciones que hace tiempo se hicieron virales en torno a un supuesto interés por el canibalismo y otras prácticas sexuales polémicas.

"Había cosas que la gente decía de mí que parecían tan extravagantes... Que yo era un caníbal. Ahora puedo mirarlo con distancia y perspectiva y decir: es divertidísimo. La gente me llamaba caníbal y todo el mundo les creía", dijo el actor de 'Call Me by Your Name' en el pódcast 'Painful Lessons', del que medios estadounidenses hicieron eco este lunes.

En 2021, Hammer se vio envuelto en varias polémicas tras salir a la luz conversaciones suyas en las que se evidenciaba su fetichismo sexual con prácticas caníbales.

Varias mujeres declararon haber sufrido abusos sexuales y este relato fue compartido por muchas otras que afirmaron haber sido víctimas de lo mismo por parte del actor californiano.

La oficina del fiscal del distrito de Los Ángeles confirmó en 2023 que Hammer estaba siendo investigado por agresiones sexuales, pero pese a los señalamientos, el actor nunca fue acusado ya que no hubo pruebas suficientes para abrir un caso.

"¿Cómo voy a ser caníbal? Es bizarro, ¿Verdad?", añadió el actor en la entrevista.

En el pódcast, Hammer también aseguró que al principio sintió "resentimiento" por lo que estaba sucediendo en su carrera pero que ahora se sentía "agradecido" con lo que había pasado, pues confesó que nunca había sido feliz con su vida.

"Me mató. Acabó con mi ego. Mató a toda la gente que me rodeaba y que creía que eran mis amigos, pero no lo eran. Todas esas personas desaparecieron en un instante, pero los edificios seguían en pie. Todavía estoy aquí. Todavía tengo salud, y estoy muy agradecido por ello", continuó Hammer.

