Usuarios en redes crean memes de Gala Montes cantando "Hasta cuando va a pasar"

Gala Montes, quien se destacó como finalista en La Casa de los Famosos México, ha presentado "Tacara", marcando su debut en el ámbito musical. La letra de la canción aborda experiencias de acoso y abuso que muchas mujeres padecen, destacando frases como “Quiero que me mires a los ojos, tal vez no vea otro amanecer” y “Dile a mi mamá que hasta pronto, solo tengo ganas de saber si camino por la calle, tu mirada me invade y no le importa a nadie”.

Un fragmento en particular, “¿hasta cuándo va a pasar?”, repetido de manera firme y desafiante al final de la canción, fue el catalizador de una serie de memes que inundaron las redes sociales. No tardaron en aparecer los usuarios de TikTok, quienes adaptaron esta frase a diversas situaciones cómicas, generando parodias y representaciones de lo cotidiano.

Los clips de su actuación en NMás, donde interpretó "Tacara", fueron editados y transformados en memes que, en cuestión de días, se volvieron virales en la plataforma. Gracias a la creatividad de los internautas, esta expresión se ha adaptado a situaciones absurdas o triviales, acumulando miles de visualizaciones.

Aqui te dejamos algunos de los mejores:

Gala no se deja molestar

En lugar de percibir esta atención como un inconveniente, Gala Montes ha decidido capitalizar la viralidad de estos memes para promover su sencillo. Lejos de incomodarse, ha adoptado un enfoque divertido, compartiendo algunos de los memes y comentarios en sus redes sociales. Esto ha fortalecido su presencia en línea y ha incrementado aún más el interés por "Tacara".

