Una vida entregada a la pantalla

La farándula cierra su año con una noticia que pinta de luto el ambiente, luego de que se diera a conocer que la actriz y productora Lourdes Deschamps Briones, esposa del ex técnico de la selección mexicana Sub 17, Jesús Ramírez, falleció este viernes, esto de acuerdo a información de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).

“El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia, a nombre de la @ANDIMéxico, comunican el fallecimiento de la intérprete Lourdes Deschamps, actriz y productora, conocida por ‘Campeones’, ‘Villa, itinerario de una pasión’, ‘Lazos de amor’, ‘Cero en conducta’. Descanse en paz”, publicó el organismo en su cuenta oficial de Twitter, acompañado de una imagen en blanco y negro de la actriz, con un moño negro en señal de duelo.

El #ConsejoDirectivo y el #ComitédeVigilancia, a nombre de la @ANDIMexico , comunican el fallecimiento de la intérprete Lourdes Deschamps. Actriz y productora, conocida por “Campeones, “Villa, itinerario de una pasión”, “Lazos de amor”, “Cero en conducta”. Descanse en paz. pic.twitter.com/jAS1DDNYgL — ANDIMEXICO (@ANDIMexico) 28 de diciembre de 2018

La ANDI no precisó las causas del deceso, en tanto que la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut), que se unió a las condolencias, indicó que Deschamps murió en la Ciudad de México.

“La Federación Mexicana de Futbol expresa sus más sinceras condolencias por el sensible fallecimiento de la Sra. Lourdes Deschamps Briones, esposa de Jesús Ramírez Ruvalcaba, quien fue director técnico de la selección nacional de México Sub 17, campeona del Mundo en 2005, y madre de Diego Ramírez Deschamps, director técnico de la selección nacional Sub 20”.

“El futbol mexicano -agrega el comunicado- se une en oración para que familiares y amigos encuentren pronta resignación. Descanse en paz”, remata la Femexfut en esa red social.

La Federación Mexicana de Fútbol, Lamenta el Fallecimiento de la Sra. Lourdes Deschamps Briones. https://t.co/uVeG73z2oT pic.twitter.com/zQpTwcjhdQ — FEMEXFUT (@FMF) 28 de diciembre de 2018

Empoderada por el arte histriónico

Aunque reconocida especialmente por su trabajo en programas de televisión, una de las facetas más destacadas de Lourdes Deschamps fue en el Séptimo Arte, donde se desenvolvió en diversas áreas con gran solvencia, entre ellas, la de productora y directora de cine.

Una de las obras de las que se sentía más orgullosa fue “Campeones” (donde produjo, escribió el guion y dirigió), cinta que narra la historia del campeonato obtenido por la selección mexicana de futbol sub-17 en Perú 2005. El largometraje dramatiza el acontecimiento deportivo y se centra en especial en el esposo de la actriz, Jesús Ramírez, quien en pantalla fue encarnado por Arturo Carmona. Deschamps también probó las mieles de la dirección y escritura de guion en “Villa, itinerario de una pasión” (2015).

En televisión tuvo una carrera donde destacaron sus participaciones en melodramas como “Más allá del puente” (1993), “Alondra” (1995) y la célebre “María la del Barrio” (1995). Posteriormente estaría en “Pueblo chico, infierno grande” (1997) y “El precio de tu amor” (2000), registrada como la última novela que hizo.

Dejó ver también su vena cómica en series como “Al derecho y al Derbez” (1995) y “¿Qué nos pasa?” (1998), aunque sin duda la que le otorgó mayor popularidad fue “Cero en conducta” (1999), con el papel de “Lola Meraz”. Antes de enfocar su carrera al cine, la actriz también había participado en algunos episodios de “La rosa de Guadalupe” (2010) y “Mujer, casos de la vida real”.