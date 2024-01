Si quieres disfrutar con la familia una salida dominical, ir a ver la película de aventura y animación Una cigüeña en apuros: La joya perdida en tu sala de cine favorita puede ser el plan antes de despedir el año 2023.

Una cigüeña en apuros: La joya perdida. ESPECIAL/ZIMA ENTERTAINMENT.

Richard es un gorrión adoptado por una familia de cigüeñas, que pasa el invierno en el Gran Lago del norte de África.

Cuando se da cuenta de que no será él quien guíe a su bandada de vuelta al norte, Richard decide volar para viajar por su cuenta y se cruza con Samia y su bandada de gorriones, que están cautivos de unos malvados marabús bajo el control del codicioso pavo real Zamano.

La única oportunidad de liberarse para los gorriones es resolver un acertijo y encontrar la Gran Joya, lo que requerirá trabajo en equipo, confianza y, sobre todo, habilidades de ‘spork’ (gorrión + cigüeña).

Una cigüeña en apuros: La joya perdida

(Richard the stork and th mystery of the great jewel)

De Benjamin Quabeck y Mette Rank Tange.

Alemania, 2023.

XM