Un diablero fantástico

La fantasía se ha convertido en una constante en la vida de Horacio García, histrión que desde la bancada actoral no ha dudado en sumarse a producciones que apuesten por contenido que enaltezca a la cosmovisión del pueblo mexicano.

Tras su participación en la primera temporada de “Diablero” junto a Gisselle Kuri y Christopher Uckermann, Horacio García está más convencido del potencial que tiene el género fantástico en México, pues la aceptación que los espectadores han tenido con su protagónico “Elvis”, el irreverente cazador de demonios, lo animan a seguir forjando una trayectoria inmersa en el misticismo, la ficción y la acción sobrenatural.

“‘Elvis’ es un héroe, es moreno, que tiene un apego fuerte a sus raíces mexicanas. Comparte cosas que me gustan: el ser dicharachero, vivir la vida sin que el objetivo principal, que en este caso es la lucha entre el bien y el mal, se vaya solo a un lado. Creo que es un personaje que se asemeja mucho a la raíz de los mexicanos, que si bien somos de relajo, también somos trabajadores, honestos, responsables y ponemos el corazón en lo que hacemos”, detalla el histrión respecto al personaje que interpreta.

A la espera del estreno de la segunda temporada de “Diablero”, Horacio García considera que esta apuesta original de Netflix —basada en la novela del escritor mexicano Francisco Haghenbeck— ha fortalecido el gusto del público por historias que si bien se adentran a mundos fantásticos, en cada episodio se revelan a más personajes realistas que exponen los claroscuros de la sociedad.

Al respecto, el actor recuerda: “Cuando fui convocado al primer casting, que lo hicimos cientos de actores, vi que la historia estaba basada en una novela y me dio buena espina, la leí inmediatamente y vi todo lo que construyó Francisco Haghenbeck, la ciencia ficción y la fantasía con un concepto muy mexicano metido en el mundo moderno, eso me emocionó mucho”.

Amor por la magia

Horacio García señala que su relación con la mitología y los universos paralelos no es nueva, y gracias a referencias como el filme “Macario” o la novela “Pedro Páramo”, este actor ha cimentado su pasión por este género, recordando también el impacto provocado por lecturas como “El Hobbit”, de J. R. R. Tolkien.

“Siempre he tenido un apego a la fantasía muy fuerte, mi película favorita mexicana es ‘Macario’, que tiene que ver con el realismo mágico, uno de mis libros favoritos que desde niño me llamó la atención fue ‘Pedro Páramo’, de Juan Rulfo, y cómo juega también con ese realismo mágico. También me gusta mucho el México prehispánico, si lo pensamos desde una postura visual, es un mundo de fantasía épico, seres de raza de bronce que caminaban con penachos gigantescos”.

“El mundo también puede ser mágico”

El actor, quien también ha participado en producciones como “La 4ta compañía” y “La carga”, puntualiza que ante la diversidad de proyectos y el consumo inmediato de contenidos, su visión se enfoca en acercarse a producciones que vayan más allá de episodios que pronto se olviden, por lo que su prioridad es lograr que sus personajes e historias motiven al espectador a valorar más su entorno, familia y lo que acontece en las calles.

“Creo que hoy en día, con una realidad tan absorbente, contundente y desagradable, en la que prendemos la tele y vemos noticias de asesinatos, de guerras, de intereses económicos, es importante apostarle a la fantasía y a los sueños. Saber que el mundo también puede ser mágico, fantástico, y tenemos que trabajar por ello”.

Próximos proyectos

Tras el estreno de la segunda temporada de “Diablero” (mañana 31 de enero en Netflix), Horacio García alista otros lanzamientos junto a Bárbara Mori en la serie policíaca “La negociadora” por Claro Video. Así como otra producción de comedia y acción en Amazon Prime, en la que los protagonistas mostrarán un peculiar universo de zombies; se planea se lance a finales del año.



JL