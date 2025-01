Un completo desconocido: ¿qué significa el final de la biopic de Bob Dylan?

Con el estreno de “Un Completo Desconocido” y la nominación al Oscar para el joven actor, Timothee Chalamet, los amantes del cine y los fanáticos de Bob Dylan se preparan para convivir este fin de semana, con una de las películas más esperadas de la temporada de premios.

Antes de continuar, es importante destacar que el texto a continuación incluirá spoilers de la película mencionada en el título.

¿De qué trata Un Completo Desconocido?

La nueva película del cineasta James Mangold aborda la historia de Bob Dylan y su rápido ascenso a la fama, donde destaca la elogiada actuación de Timothee Chalamet, quien tuvo que prepararse durante cinco años para conocer y entender la historia del famoso poeta y cantautor.

Un completo desconocido explora los conflictos internos del joven compositor y las tensiones que surgen entre su visión artística y las expectativas de la escena folk de la época. La historia se centra en sus relaciones con Joan Baez, Pete Seeger y, especialmente, Woody Guthrie (Scoot McNairy), su más grande inspiración.

¿Final explicado de Un Completo Desconocido?

A lo largo de este viaje a la década de los 60´s, el clímax de la película ocurre en el Newport Folk Festival, donde Dylan decide electrificar su sonido folk con una guitarra, lo que provoca tanto euforia como rechazo entre el público. Por lo que entre los abucheos y la indignación de los puristas del folk, decide cerrar su actuación con una canción acústica, “It’s all over now, baby blue”.

En la siguiente escena, Dylan se retira del escenario sin decir palabra a sus compañeros y visita por última vez a Woody Guthrie en el hospital. En un gesto de respeto y gratitud, toca la armónica para su mentor y le dedica una caricia de despedida, simbolizando su agradecimiento a la figura que marcó su esencia musical y que le ayudó a descubrirse a sí mismo.

El momento final refuerza la idea de que Dylan, al alejarse solo en su motocicleta, deja atrás una etapa de su vida y se dirige hacia un nuevo comienzo. La escena resalta su espíritu indomable y, con la mención de su Nobel de Literatura, refuerza su rechazo a las imposiciones, dejando claro su compromiso con seguir siempre su propio camino y, sin importar lo desconocido que sea su destino, mientras se mantenga fiel a sí mismo, nada puede salir mal.

