Twitter: Las películas más comentadas de la semana en la red social

Recientemente, Twitter lanzó una herramienta colaboración con Variety para rastrear las películas más populares en la red social, se trata del 'Variety Film Chart Chatter', una herramienta que retoma conversaciones en Twitter para dar con las películas más populares en un momento determinado.

Más especifico, los títulos de mayor popularidad de cada semana y las películas más comentadas en la red social con los que se generan este y otros listados de propuestas según el genero o formato, a continuación te presentamos la que corresponde a estos primeros días del año.

”Avatar” (James Cameron)

A más de diez años de su estreno, Avatar y el universo Na’vi regresa a cobrar la popularidad heredada de la primera entrega que se había consolidado como el filme más exitoso y taquillero de su tiempo.

El título original es 'Avatar: The Way of Water', y como primer premisa es la expansión del mundo ficcionado de James Cameron, telón de fondo para la historia de Jake, Neytiri y sus hijos.

Nuevos personajes y localizaciones de Pandora vuelven a ser la apuesta del célebre cineasta en busca de revolucionar el mundo de los efectos digitales para el cine.

“Beau is Afraid” (Ari Aster)

Para esta película habrá que esperar un tanto más pues apenas ha lanzado su primer trailer; sin embargo, ya comienza a ser un tema recurrente.

El director neoyorquino, Ari Aster, ya célebre por sus contribuciones al género del terror con “Midsommar” (2019) y “Hereditary” (2018). Con esta nueva entrega y de acuerdo a lo que sus primeras imágenes nos han dejado ver, el director Ari Aster crea una peculiar fórmula dotada de sutiles notas de humor y terror, e incluso tonos de realismo mágico que prometen un filme con miras de ser destacable este 2023.

Por supuesto que no podemos desdeñar otro de sus atractivos: la participación protagónica del talentoso Joaquin Phoenix, de quien ya sabemos que campea magistralmente en los bordes de este tipo de ácidos yeah estimulantes registros.

Las expectativas alrededor de esta película crecen, en tanto su estreno en EUA se proyecta para el próximo 21 de abril.

“Pinocchio” (Guillermo del Toro)

El último filme del cineasta tapatío Guillermo del Toro se llevó esta semana el Globo de Oro a la mejor película animada del 2022 y su éxito no pasó desapercibido en México y el mundo, pues además de resonar tras su estreno en Netflix, volvió a cobrar popularidad con el merecido galardón.

Y es que la película es un detallado stop motion que retoma a la célebre marioneta italiana bajo una perspectiva adulta, profunda, emotiva pero sin dejar de lado la magia.

Te podría interesar: Guillermo del Toro: 3 hitos en la carrera del director mexicano

En esta adaptación se nos presenta el desarrollo de temas tan duros y humanos como la muerte y el duelo, sin olvidar la susceptibilidad de los más pequeños pero también sin soslayar su inteligencia.

El estilo de tapatío, mitologías, desarrollo de personajes y contextos narrativos están presentes bajo el artesanal formato del stop motion con un respeto por la animación como esencia del cine mismo, que el propio Del Toro ha resaltado respetuosamente en entrevistas y discursos.

”Gato con Botas El último deseo” (Joel Crawford)

A la cabeza se encuentra el reciente estreno de El gato con botas, que ha resultado para el público y la crítica una inesperada revelación para el cine de animación.

El regreso a la pantalla del aventurero gato doblado por el célebre Antonio Banderas, además del listado de celebridades que se suben al elenco de esta entrega junto con la osada y novedosa propuesta de animación que supone el filme, lo ha mantenido a la vanguardia de la discusión pública, cobrando muy buenas reseñas.



”Elvis” (Baz Luhrmann)

El Rey del Rock and Roll vive. Ahora encarnado por Austin Butler (recientemente galardonado como mejor actor en los Globos de Oro), nos adentramos al vertiginoso salto a la fama, de la mano de su relevante manager (Tom Hanks)

La película ofrece una secuencia desde el ascenso a la fama del ídolo hasta su consolidación, mientras exhibe una panorámica cultural en evolución de Estados Unidos y la generación que lo vio nacer.

En esta adaptación se nos presenta el desarrollo de temas tan duros y humanos como la muerte y el duelo, sin olvidar la susceptibilidad de los más pequeños pero también sin soslayar su inteligencia.

El estilo de tapatío, mitologías, desarrollo de personajes y contextos narrativos están presentes bajo el artesanal formato del stop motion con un respeto por la animación como esencia del cine mismo, que el propio Del Toro ha resaltado respetuosamente en entrevistas y discursos.

AD