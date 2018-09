"Tú haces el vestido, no el a ti": Angie Taddei

El programa “Cámbiame el Look” llega a su tercera temporada a través del canal E! Entertainment. En la conducción está Angie Taddei, quien en entrevista platicó sobre estos nuevos capítulos: “Estamos felices con esta nueva temporada, ya es la tercera. Estrenamos el lunes 3 de septiembre -hoy- a las 21:00 horas. En la televisión tener tres temporadas es importante, las cosas no eran tan fáciles. Estamos felices de que le guste a la gente”.

Son 16 episodios, 16 historias diferentes: “Casos increíbles, historias maravillosas, vamos a llorar, a reír. Vamos a entender que la moda es una herramienta para hacerte sentir mejor: tú haces el vestido, el vestido no te hace a ti. Eso es importante comunicar para nosotros. Hay dos historias de transgénero, nos dan a conocer con mucha valentía su historia, todo el proceso de transición, llegar a ser mujer, cómo sus familias las aceptaron; luego, la sociedad. O Marisa, una chava súper fuerte en silla de ruedas. Tenemos dos mamás. Tenemos un poco de todo, ha sido toda una experiencia enriquecedora volver a estar en ‘Cámbiame el Look’”.

Con el perfil de las participantes, esta temporada resulta incluyente, algo importante para Angie Taddei: “Creo que como sociedad, como país, tenemos que ser muy incluyentes, hablar de las cosas, aunque nos parezcan cualquier cosa. Tenemos que hablar las cosas y respetarnos los unos a los otros. Si lo podemos hacer en un programa de televisión como éste, ¡vamos!”.

Con el eslogan de “Tu transformación comienza desde dentro”, la serie incide en los espectadores, no nada más en las 16 mujeres que cambian de look: “Creo que lo que más inspira son sus historias. Lo que más motiva es conocer a otras mujeres que de alguna forma tienen la misma inseguridad que nosotras, los mismos miedos, pero que a la vez salen adelante con valentía para lograr sus energías. La moda es una herramienta para eso: utilizamos tips de belleza, de piezas, de colores, todo eso nos puede hacer sentir mejor. A través de eso reírnos, pasarla bien, conseguir un trabajo, una cita con el galán, lo que se propongan”.

A propósito del propio eslogan, Angie nos compartió sus transformaciones: “Definitivamente estar abierta a aprender, exponerme frente a experiencias, desde la familia o la universidad, de un trabajo a otro, de la música a la televisión. Mis transformaciones han sido puro crecimiento y aprendizaje, mis tropiezos también lo han sido. Experimentar y probar, estar abierta a oportunidades nuevas, a tocar puertas, aunque las cierren en las narices, otras se abren. Todo eso ha hecho lo que soy hoy: esas han sido mis transformaciones, siempre cuidando mi alma, mi espíritu, nunca dejando mi esencia, sin poner en riesgo mi personalidad. Siempre siendo fiel a mí misma”.

“Cámbiame el Look” ha representado un hito en la carrera de Angie, también a nivel personal: “Ha cambiado mi vida, no solo a nivel profesional, pues es mi primer programa de televisión que conduzco sola. Lo llevo yo, eso me ilusiona, me motiva: aprendo todos los días de producción, del staff, de la productora. Y además es súper enriquecedor conocer mujeres con historias de todo tipo: muy fuertes, muy tristes, algunas frustrantes, algunas divertidas. Y ver cómo se animan, cómo se abren ante la cámara y nos dan a conocer su historia y nos dan chance de acompañarlas en algo tan sencillo como un cambio de look”.

El formato y el ánimo el programa son del agrado de Angie: “Estoy muy contenta con este formato: somos muy entretenidos, muy divertidos, con mucha moda y demás. Tocamos espíritus, la energía más pura de la mujer”.

Angie Taddei alterna su trabajo como conductora en “Cámbiate el look” con JNS, con quienes sigue presentándose en el “Metamorfosis Tour”, el cual llegará al Auditorio Telmex el próximo sábado 8 de septiembre.