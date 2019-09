Tres divas honran al mariachi 

España, Italia y México honraron a Jalisco a través de tres divas de la canción que han sido grandes embajadoras de nuestra cultura alrededor del mundo. Natalia Jiménez, Filippa Giordano y Yuri, respectivamente, ofrecieron un recital denominado “Al son de tres estrellas”, en el Auditorio Telmex, ante una audiencia de casi siete mil personas, en el marco de la edición número 26 del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería.

El espectáculo comenzó a cargo de Natalia, quien salió a escena con su éxito “Quédate con ella”, acompañada del mariachi Fiesta de México y un grupo de músicos. Ante la audiencia tapatía, advirtió que dice “muchas palabrotas, pero es que así se comunica mejor”, y agradeció a quienes corearon sus canciones “Algo más” y “El Sol no regresa”, que hiciera famosas con La Quinta Estación. También interpretó “Rata de dos patas”, de Paquita la del Barrio.

“Qué buena onda verlos a todos, hacía mucho que no venía por aquí. Sé que me salen unas palabrotas, pero si ya saben cómo soy, para qué me invitan”, advirtió entre risas. Cantó algunos temas de su disco que recién se estrenó el viernes pasado: “México de mi corazón”. “Es el primer concierto que doy con mariachi y tuvo que ser aquí en Guadalajara”. Las canciones que interpretó fueron “Costumbres”, “La gata bajo la lluvia” y “Juro que no volveré”. Cerró con “Me muero”, tema de su etapa con La Quinta Estación.

Luego llegó Filippa Giordano, quien se caracteriza por su sutileza y elegancia. La italiana ofreció clásicos como “Volaré”, “Granada” y “How Im Supposed”, además de “Funiculí Funiculá”.

“Muchas gracias, mi Guadalajara. Yo me permití, con su permiso, señores, exprimir como una naranja a este mariachi (Fiesta de México) para que tocaran en esta fiesta todos los géneros, porque el mariachi es la música más completa que yo he conocido en el mundo”, dijo la cantante, quien interpretó piezas de ópera.

La última en aparecer sobre el escenario fue la mexicana Yuri, quien emocionó con sus hits “Aire”, “Déjala”, “La maldita primavera” y “Detrás de mi ventana”, entre otras.