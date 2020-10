Tras fin de Fidecine, Imcine tiene un as bajo la manga

El Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) ya tiene sobre la mesa el plan de reestructuración que le permitirá seguir apoyando a cineastas y producciones mexicanas, tras la desaparición del fideicomiso Foprocine, desde el pasado mes de abril, y ahora con la extinción de Fidecine.

Se trata del “Programa presupuestario”, detalló en entrevista María Novaro, directora de Imcine, al señalar que la institución tendrá un nuevo modelo administrativo para otorgar apoyos y abrir sus tradicionales convocatorias a partir del 2021, toda vez que la Secretaría de Hacienda dé luz verde a la propuesta de Imcine y sea decretado oficialmente antes de que finalice este año.

“Trabajamos dos alternativas: el primero era ampliar Fidecine y que éste contuviera todo lo que daba Foprocine. El otro que trabajamos era que, si Fidecine también desaparecía, saber qué otro instrumento administrativo podíamos tener para seguir con los apoyos”.

María Novaro explicó que esta medida por parte del Gobierno Federal de extinguir más de 100 fideicomisos ——entre estos Foprocine y Fidecine— argumentando malos manejos y opacidad en los recursos entregados, ahora facilitará que los beneficiados tengan un acceso directo a las iniciativas de apoyo que se mantendrán: “El ‘Programa presupuestario’ nos permitirá seguir dando los apoyos y seguir sacando las convocatorias de una manera en la que para los beneficiarios no haya diferencia de cómo lo hacían los fideicomisos. Para nosotros, administrativamente sí es complejo, sí hay diferencias. Es un instrumento administrativo diferente, que utilizará el mismo recurso dentro del presupuesto anual que se daba a los fideicomisos, pero ahora será el ‘Programa presupuestario’, que ya está en Hacienda”.

Novaro recalca que hasta que el “Programa presupuestario” se apruebe, Imcine dará a conocer los recursos que destinará a cada convocatoria: “Lo que cambia es la figura administrativa, no hay un intermediario, sino que los ejerce Imcine de manera directa. Imcine tiene esas atribuciones y en su decreto de creación está facultado para hacer eso, así que el programa ya está para su aprobación en Hacienda. Estamos haciendo las reglas de operación muy similares a las de Foprocine”.

Añadió que la promesa de la Secretaría de Hacienda es que se mantengan los recursos que siempre se ha dado a los fideicomisos: “Esperamos que en el Legislativo sea aprobado y quedemos con el mismo recurso, aunque estamos conscientes que el 2021 será un año difícil de recuperación económica”.

Garantizan transparencia

Cabe señalar que entre 2002 y 2019 Fidecine financió con mil 462 millones de pesos 225 largometrajes, pero sólo recuperó 210 millones por su comercialización; mientras que Foprocine entregó mil 323 millones de pesos entre 1998 y 2018 para fondear 373 películas, pero sólo se recuperaron 58 millones.

Pese a estos números, María Novaro sostiene que los fideicomisos de Imcine siempre fueron transparentes, auditados y con buenos resultados: “Nunca hubo una discrecionalidad institucional y ningún tipo de intervención. Fueron muy eficaces, sobre todo Foprocine; fue un fideicomiso que arrojó buenos resultados para el cine nacional”.

Recientemente el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recalcó que de detectarse malos manejos en los recursos y fideicomisos ahora “eliminados”, los responsables serán demandados, a lo que María Novaro puntualiza que Imcine ha dado seguimiento a proyectos que no han cumplido con su compromiso al recibir apoyos en su momento: “Al entrar el año pasado —en 2019— recibí las cuentas de las administraciones anteriores, y hay algunas películas en litigio en Fidecine; algunos van desde 2013 y están totalmente apegados a la ley. Hubo incumplimientos por parte de cineastas y se procedió legalmente para que hubiera cumplimiento cabal… En Fidecine sí hay demandas pendientes, pero con pulcritud se están llevado los asuntos judiciales ante el incumplimiento de algunas casas productoras”.

Las empresas que enfrentan acusaciones legales son: Malayerba Producciones, Legales Fílmicos, Cohen Bros, Cascarita Films, La Panza Producciones, Distribuidora de Entretenimiento de Cine, Lumiere Profesional, El Baúl Producciones y Multiverse.

Michel Franco. El director será de los últimos en filmar con el apoyo de Fidecine; rodará “Donde quema el Sol”.

Darán continuidad

Respecto a los proyectos que resultaron beneficiados en las convocatorias de Imcine en 2020, éstos seguirán en pie bajo los criterios originales de estos recursos; incluso, aquellos seleccionados en la última convocatoria para “apoyo a la producción y postproducción de largometrajes de ficción y animación (Fidecine 2020)”, que cerró el día de ayer (9 de octubre) y que otorgará hasta siete millones 300 mil pesos o hasta el 49% del presupuesto total de cada proyecto.

“Todos los apoyos de 2020 han corrido normalmente, cerró la convocatoria de Fidecine porque es todavía legal, adjudicaremos a los ganadores el dinero comprometido, como es el caso de Michel Franco, quien filmará ‘Donde quema el Sol’ con este apoyo. Eficine también está cerrando su segundo periodo, apoyó a 32 películas en el primero”.

Sobre la convocatoria de Foprocine, destacó que ésta estaba activa al mismo tiempo que surgió el decreto de su extinción, y aunque esos proyectos ya están evaluados y con recursos asignados bajo dictamen, Imcine no ha podido publicar los resultados: “Hemos estado en un limbo jurídico que no nos ha permitido publicar los resultados; hemos metido todas las iniciativas para que se nos libere esta restricción jurídica y poder anunciar a los ganadores, porque el dinero ya está… Sólo necesitamos poder dar los apoyos que correspondían a esta convocatoria que es la única que está suspendida, no cancelada. Todo indica que pronto vamos a poder anunciar los resultados”.

Explicó que hasta el cierre del 2020 Imcine compartirá los resultados de su labor este año y sumará el impacto que lograron los proyectos beneficiados, al retomarse o exhibirse en las salas de cine tras la reactivación que progresivamente ha tenido la industria a raíz de la pandemia de COVID-19.

“En términos de rodajes, exhibición y el cierre de los cines, estamos levantando los datos, porque esto todavía sigue, no estamos recuperados y trabajando al 100%, muchos rodajes han reiniciado, algunos volvieron a parar, los protocolos son complejos. La producción cinematográfica sí ha sido muy golpeada y en el anuario que saldrá el 2021, dando cuenta del 2020, estamos midiendo cuál fue el grado de pérdidas”.

Recordó que en 2019 significó el año récord de producción cinematográfica con 216 películas, de las cuales la mitad fueron realizadas con algún tipo de apoyo público de Imcine.

Foprocine y Fidecine a detalle

Foprocine: el “Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad” (Foprocine), era un fideicomiso con convocatorias de apoyo para producción o postproducción de largometrajes (de más de 60 minutos) de ficción y documental, otorgando recursos en contratos de coproducción vía capital de riesgo. No se trata de recursos a fondo perdido.

Fidecine: era el “Fondo de Inversión y Estímulos al Cine”, fideicomiso federal para la producción, postproducción, distribución y exhibición de largometrajes (de 75 minutos o más) de ficción y/o animación mediante la inversión de capital de riesgo y/o la prestación de créditos.