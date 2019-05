"Tranquilos, no me he ido", dice Maluma en Instagram

Luego de que Maluma cerrara por unos momentos su cuenta de Instagram, el colombiano regresó y compartió un video en el que confirmó que no se va y que algo grande ocurrirá este 5 de junio.

"Bueno parceros, tranquilos, no me he ido, algo grande va a pasar este 5 de junio, quédense pendientes, Maluma baby", expresó en un "moment".

Ayer lunes, los fans del cantante se llevaron una sorpresa al ya no encontrar a Maluma en Instagram, esto luego de unas críticas por un material que compartió en su red social sosteniendo un león.

Este martes por la mañana compartió unas fotografías en las que promociona un contenido en YouTube.

