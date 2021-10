“Trabajamos en el sonido, porque queremos que lo aprecien”

“Sound of Metal” es una película dirigida por Darius Mender y sonorizada por los mexicanos Carlos Cortés y Jaime Baksht, cuyo trabajo fue merecedor de un Oscar éste año, y este fin de semana ambos ofrecieron una Master Class en el Conjunto Santander, dentro del marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara en su edición 36.

Con más de 800 capas de sonido y una historia en la que un baterista pierde la capacidad auditiva de forma repentina, esta historia nos traslada como público a lo que sería vivir esta experiencia.

Entre efectos de silencio profundo y vibraciones, esta película nos pondrá en el papel de alguien que utiliza implantes auditivos.

Además, la experiencia de ambos ingenieros cuenta con un buen peso, por haber trabajado con personalidades como Guillermo del Toro, Wes Anderson y Alfonso Cuarón.

“Escuchar desde el silencio” fue más que una Master Class, fue un espacio de aprendizaje en el que ambos ingenieros ofrecieron una charla a un auditorio con un aforo mayormente estudiantil y en la que no sólo se habló de tecnicismos, sino que también hubo consejos y hasta algunos chistes.

En esta plática, en la que el moderador fue Julián Woodside (investigador cultural y catedrático en Comunicación Audiovisual), trató problemáticas de la industria cinematográfica en México, tales como los contextos sociales representados en la industria, la minimización del trabajo local y los academicismos.

Además, ambas personalidades lograron resaltar la escena mexicana, en la que aseguraron que hay que esforzarse y no despreciarla, pues, como dijo Jaime Baksht “el cine mexicano es tan infinito como historias se puedan contar”.

Ambos estuvieron de acuerdo en que, si bien la industria mexicana es muy amplia, no todo pasa de un día para otro y hay que esforzarse, pues el éxito no es repentino, e hicieron un llamado a los jóvenes a no sólo buscar la enseñanza, sino a enseñar a otros y dejarse enseñar. El tema del silencio fue, en realidad, uno de los asuntos sobre los que giraba la mayor parte del conversatorio, ya que es un aspecto esencial del trabajo sonoro.

Para concluir hubo una sesión de preguntas por parte de los asistentes. Entre las preguntas destacaban las dudas personales acerca de lo que pasa después de un reconocimiento como lo es un Oscar y la inspiración.

Sin embargo, a causa del tiempo, hubo dudas que se quedaron sin responder, pero ambos ingenieros invitaron al público a acercarse a ellos y a los distintos expertos en el cine mexicano, pues aseguran que es el primer paso para llegar a donde se quiere.

Casi se quedan sin sonidista

El sonidista Jaime Baksht compartió durante la charla magistral que estuvo a punto de no hacer la película “Sound of Metal”, por la que se llevó el premio de la Academia por Mejor sonido junto a los también mexicanos, Carlos Cortés y Michelle Couttolenc, así como Nicolas Becker y Phillip Bladh.

“He de confesar que cuando me plantearon hacer esa película hubo un momento en que la dudé y dije ‘híjole, es que yo me dedico al sonido y yo vivo de eso y para mí oír es fundamental’”, relató.

“No sé si voy a poder aguantar una película que se trata de que te vas a ir volviendo sordo, no voy a poder dormir en mucho tiempo”, pensó en su momento Jaime.

