Trabajadores de la industria audiovisual mexicana piden volver

Para que a las filmaciones y grabaciones de películas, series y publicidad se les permita regresar lo más pronto posible, trabajadores de la industria audiovisual mexicana han creado una campaña que se dio a conocer el día de hoy.

Esta semana se grabaron dos videos, de menos de un minuto de duración, con los que dicen estar listos para regresar a los set, con todas las medidas de seguridad necesarias contra el COVID-19.

Hernán Kesselman ("Érase una vez"), director de uno de ellos, recuerda que han pasado cuatro meses de encierro, en donde los ahorros de los trabajadores se están acabando.

Indica que las autoridades han colocado el regreso de filmaciones hasta que el semáforo esté en color amarillo; al menos en la Ciudad de México permanecerá en naranja todavía la semana próxima.

"Hay mucha gente con muchos problemas y hay que recordar que quienes estamos en esto tiene empleo bastante informal en algún punto, pues son gente freelance, muchos de los técnicos no tienen cobertura médica, seguro médico y si uno no trabaja, no contra.

"A la industria la tienen bien castigada y lo que hicimos durante estos meses fue un protocolo para estar seguros en rodajes, ahora lo seguimos al pie de la letra, lo cumplimos, con eso demostramos que estamos listos para volver", comenta el realizador.

La iniciativa tiene como título "Por amor al arte" y está compuesta por dos piezas de video. Los técnicos se fueron sumando al llamado para poner su talento al servicio de las producciones.

"Polvo: el regreso al set", dirigido por Kesselman, se hizo en dos días, uno para ensayos y otro de grabacion, sumando entre ambas jornadas unas cinco horas.

"La idea nació en Facebook y comenzaron a contactarse diferentes personas, por eso está firmado por los trabajadores de la industria audiovisual", expone.

De acuerdo con datos de Mónica Lozano, presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, por la contigencia sanitaria se detuvieron cerca de 40 producciones, entre series y películas, que se encontraban en distintas etapas.

Esta producciones estaban dando empleo a cerca de cinco mil personas, sin contar las que estaban esperando arranque de proyecto entre abril y julio.

jb