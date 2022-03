Tom Parker: ¿Quién fue el integrante de The Wanted que murió hoy?

Tom Parker, cuyo nombre real es Thomas Anthony Parker, nació el 4 de agosto de 1988 en Londres, y lamentablemente perdió la vida hoy, 30 de marzo de 2022, en la ciudad que lo vio nacer a los 33 años. Logró la fama gracias a que fue miembro de la banda The Wanted; su acercamiento con la música lo hizo desde temprana edad, cuando a la edad de 16 años aprendió a tocar la guitarra.

Sin embargo, su camino no fue tan sencillo, pues siendo un adolescente audicionó en “The X Factor”, pero no pasó de la primera ronda. Posteriormente, asistió a la Universidad de Mánchester para estudiar Geografía, pero abandonó para seguir una carrera como cantante.

El cantante había compartido en sus redes sociales su padecimiento. INSTAGRAM/@tomparkerofficial

Parker se unió a banda tributo a Take That conocida como Take That II e hizo una gira por el norte de Inglaterra, antes de unirse a The Wanted en 2009. Su álbum más importante, “The Wanted”, fue puesto en venta el 25 de octubre de 2011, y subió puestos hasta alcanzar el número tres de la lista del Reino Unido.

En 2012 la banda alcanzó éxito internacional con la canción “Chasing the Sun”, incluida en la banda sonora de la película “Ice Age: Continental Drift” y que además fue un anticipo de su siguiente álbum, publicado en 2013.

El 23 de enero de 2014 anunciaron un descanso por tiempo indefinido; sin embargo, para 2021 regresaron lanzando un nuevo álbum llamado “Most Wanted - The Greatest Hits”. En mayo de 2015, Parker confirmó que participaría en “Celebrity Masterchef”, de donde fue eliminado en las semifinales.

Parker se casó con Kelsey Hardwick en 2018. En 2019 tuvieron una hija llamada Aurelia y en octubre de 2020 le dieron la bienvenida a un niño llamado Bodhi. El 12 de octubre de 2020, Tom comunicó a través de Instagram que padecía de un tumor cerebral inoperable. Finalmente, murió hoy rodado de su familia.

FS