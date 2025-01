Tom Holland habla sobre su retiro de la actuación

Tras protagonizar la primer portada del año de la revista Men´s Health y después de haberse tomado un año sabático de su profesión, el actor de origen inglés ha comentado en exclusiva para el medio antes mencionado, algunos secretos sobre cómo mantiene su físico, detalles sobre su relación sentimental con Zendaya, además de dar a conocer cómo planea realizar su retiro de la actuación.

Fue después de haberle preguntado sobre su futuro profesional que el afamado actor dio a conocer que “cuando tenga hijos, ya no me verán en películas. Solo el golf y papá. Sencillamente, desapareceré de la faz de la Tierra”. Con lo anterior, Holland enfatizó sus intenciones a futuro, después de haber comentado en repetidas ocasiones, cuánto le gusta realizar actividades que lo alejen de los reflectores y lo acerquen más a la cotidianidad.

En cuanto a la razón de no caminar junto a Zendaya durante las premieres de “Duna Parte Dos” y ”Desafiantes”, el actor comentó que se debe a que ese no es su momento, sino el de su pareja sentimental, ya que cuando caminan juntos durante algún evento, se trata de ambos y no solo de uno de ellos , tal como es el caso de la trilogía de Spider-Man de Jon Watts, o la próxima cuarta entrega, misma que tendrá a Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, 2021) como director y en la que se espera que Zendaya tenga un rol más pequeño.

¿Cuál es el secreto detrás del físico de Spider-Man?

Como parte del contenido de la revista enfocada en salud, estilo y cuidado personal masuculino, el protagonista de filmes como Uncharted (2022) y actual Spider-Man del Universo Cinematográfico de Marvel, comentó cómo la determinación fue clave para poder dejar de beber y mejorar radicalmente su estilo de vida, además de su energía.

Durante la charla, Holland resaltó cómo después de meses de sobriedad comenzó a sentir una mayor energía, además de descubrir su pasión por despertar temprano para ejercitarse y cómo la sobriedad le ayudaba a manejar de mejor manera las situaciones de estrés.

¿Cuál es el próximo gran proyecto de Tom Holland?

Pese haberse tomado un año sabático, hasta el momento Tom Holland solo tiene en su calendario de estrenos confirmado, su participación en la cuarta entrega del trepamuros, programada para 2026, además del próximo gran proyecto del cineasta ganador del Oscar, Christopher Nolan, “La Odisea”, también programado para 2026.

JM