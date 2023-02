Actualmente se están cumpliendo 25 años del estreno de "Titanic", una de las cintas más exitosas de James Cameron, y la misma se está reestrenando en varios cines del mundo.

¿De qué trata "Titanic"?

"Una joven de la alta sociedad abandona a su arrogante pretendiente por un artista humilde en el trasatlántico que se hundió durante su viaje inaugural", indica la sinopsis oficial de la película protagonizada por Leonardo Di Caprio y Kate Winslet.

Sin embargo, el reestreno de "Titanic" no es lo único que ha llamado la atención estos días, ya que se viralizó cuánto dinero sigue ganado uno de los niños que actuó en la película.

Estamos hablando de Reece Thompson, quien apareció en "Titanic" cuando tenía 9 años. Thompson interpretó a un niño irlandés que viaja en tercera clase junto a su mamá y su hermana. Actualmente Reece tiene 33 años y actualmente trabaja como director de marketing digital de una estación de esquí y snowboard en Utah, Estados Unidos.

"Fue una de las películas más taquilleras de la historia, por lo que es bastante extraño verlo en retrospectiva", reveló Thompson. "Mi mamá dijo: 'Hagámoslo. Será genial. Incluso si la película es mala, la veremos'", recordó el joven.

¿Cuánto dinero recibió en aquel momento?

Por filmar un par de escenas de "Titanic", Thompson ganó 25 mil dólares. Sin embargo esta no fue la única cifra que recibió el actor, ya que durante varios años Thompson seguía recibiendo dinero de manera trimestral, pero con el paso del tiempo ese dinero se fue reduciendo a los 300 y luego a los 100 dólares.

"Es curioso, porque este hecho ya no está presente en mi mente. No es que todo el tiempo estoy pensando: 'Oh, ¿cuándo voy a recibir un nuevo cheque del 'Titanic'? Pero, cuando sucede, es como decir: 'Genial, 100 dólares extra'", dijo Thompson. "Hubo un par de veces en las que dije: 'Esta película tiene 25 años y eso es bastante extraño, pero espero que siga ganando mucho, porque eso significa más dinero para mí", finalizó el actor de "Titanic".

