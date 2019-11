Tina Turner, una estrella musical que sigue brillando

Si hay una estrella indiscutible de la música, esa es Tina Turner, y no nada más por su carrera como cantante, o por su explosiva manera de conquistar escenarios, sino por su tenaz manera de aferrarse a la vida.

Este martes la cantante de origen estadounidense cumple 80 años en la tranquilidad de su retiro en Suiza, donde ve pasar homenajes y tributos a una carrera de pasión y supervivencia. Su vida es un cúmulo de triunfos y pesares: tuvo un accidente cardiovascular, cáncer de intestino, insuficiencia renal y un trasplante de riñón.

La poderosa voz de Anna Mae Bullock (Tina Turner) no pudo apagar los sonidos de una existencia que comenzó trágica: Con una niñez carente de amor, como ella misma lo relata en su autobiografía Love story; con un padre violento y abusador, y su madre siempre una figura ausente, que abandonó a la familia cuando era pequeña.

La pasión por la música hizo de Tina una mujer fuerte, que buscó por todos los medios salir adelante. En su camino se cruzó Ike Turner, con quien se casó (1962), en Tijuana, México. Músico de gran talento, Ike descubrió la voz única de Tina y, juntos, conquistaron éxitos en poco tiempo.

Sin embargo, cuenta la intérprete que ha vendido más de 200 millones de discos en 60 años de carrera, el matrimonio al lado de Ike se convirtió en un infierno de abuso y explotación. En el libro describe un episodio que pinta de cuerpo entero la esencia de su matrimonio con el músico.

De gira por Los Ángeles -escribe Tina-, embarazada de su hijo Ronnie, dio a luz inesperadamente. "Él (Ike) confiaba en que tendría al bebé y volvería rápidamente al escenario. Por tanto, dos días después de ser madre, estaba cantando y bailando nuevamente como si nada hubiera sucedido. La realidad era que si no cantaba, no había espectáculo, y sin `show´ no había dinero".

En otro episodio, Tita Turner describe su relación con profundo dolor y califica a Ike como su peor enemigo. "Destruía todo lo que era bueno, simplemente no podía evitarlo; ahora veo que nuestra vida juntos era una pantomima de relación `normal´: Determinada por el abuso y el miedo, y no por el amor o incluso el afecto".

Es indudable que Ike convirtió a Tina en una estrella de la música, pero el costo que pagó fue muy alto. Luego de los constantes abusos físicos y psicológicos, prácticamente huyó luego de una golpiza en un hotel de Los Ángeles. Finalmente, la pareja se separó en 1978. Su exmarido murió de una sobredosis de cocaína en 2007.

La artista cierra ciclos

"La Reina del Rock", como se conoce a Turner, se retiró de la música en 2009, cerrando con una gira por su 50 aniversario como intérprete. Renunció a la ciudadanía estadounidense y se nacionalizó suiza en 2013, país donde reside con su esposo Erwin Bach.

La de la intérprete es una vida intensa, que inspiró la película Tina (1993), protagonizada por Angela Bassett y Laurence Fishburne, como su exmarido Ike. Londres y Broadway también le rinden tributo. Actualmente está en la cartelera el musical Tina: The Tina Turner Musical.

Con altibajos, sobre todo después de su divorcio, la carrera de la cantante despegó de nuevo. La grabación de la pieza Let´s dance (1982), al lado David Bowie, significó un impulso importante. En 1984 salió el álbum Private dancer, que vendió más de 20 millones de copias.

Al finalizar la década de los 80, publicó el disco Foreign affair, del que se vendieron más de 12 millones de copias y se convirtió en número uno en las listas de Estados Unidos y Europa. Este material contiene una de las canciones más escuchadas de la artista, The best, que según YouTube tiene más de 40 millones de vistas.

Además de su constante lucha con su estado de salud, Tina Turner recibió uno de los golpes más fuertes de su vida en 2018: el suicidio de su hijo mayor Craig Raymond.

El periódico El País de este 26 de noviembre recupera lo que escribió en Twitter cuando se enteró de la noticia: "Mi momento más triste como madre (...). Tenía 59 años cuando murió tan trágicamente, pero siempre será mi bebé".

Alejada de los escenarios, casada con Bach, a quien conoció en 1985, Tina Turner celebra 80 años con el feliz estigma de ser una de las cantantes de pop más importantes en la historia de la música en todo el mundo.

jb