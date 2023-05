Tina Turner, la legendaria cantante estadounidense, falleció este 24 de mayo a los 83 años de edad, según informó su representante oficial.

En el comunicado, se anunció que "Tina Turner, la reina del Rock'and Rill, falleció hoy a los 83 años después de una larga enfermedad en su hogar cerca de Zurich, Suiza".

"Con ella, el mundo pierde una leyenda musical y un modelo a seguir".

AP/ ARCHIVO

Tina Turner fue una de las grandes y más amadas estrellas de los Estados Unidos, por su carisma único, su poder en el escenario, donde siguió bailando como adolescente como sin ella no transitaran los años, y su infinidad de hits que pasaron a la historia.

Sus canciones, como "What's Love Got to With it", y "Proud Mary", fueron himnos en los 70, 80's y 90's.

Tina Turner nació en Brownsville, Tenessee, el 26 de noviembre de 1939. Entregó 50 años de su vida a los escenarios, a la música, a su gente. Hoy el mundo se despide de una de las cantantes más profesionales e inolvidables de la música contemporánea.

FS