No se sabe si alguna vez los usuarios en redes sociales vayan a perdonar a Pati Chapoy por los comentarios de gordofobia en contra de Yuridia, pero por el momento no será así ya que las críticas a la periodista mexicana y los conductores de "Ventaneando" continúan.

Ahora Pati Chapoy decidió abrir un cuenta de TikTok para subir contenido acerca de la farándula, sin embargo no fue un gran debut, pues miles de usuarios se le lanzaron y su primer video publicado al igual que los demás está lleno de comentarios negativos.

Los comentarios sobre la excantante de "La Academia" le afectaron bastante a Chapoy, a tal grado que sigue siendo tema de conversación para mal, e incluso ha circulado de un fan con una piñata de la conductora con sus compañeros del programa de Tv Azteca.

Recordemos que Paty tuvo que salir a dar una disculpa pública por recomendación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).

Aun así, los internautas no han dejado de compartir otros clips en donde se observa a la periodista hacer comentarios "agresivos" en contra de otras celebridades.

Fue el equipo de "Ventaneando" quien dio a conocer que Paty ahora tendrá su cuenta oficial en TikTok.

El perfil fue abierto este 23 de febrero y en un primer clip aparece la comunicadora presentándose: "Hola, ¿cómo están? Los saluda Pati Chapoy, ya estoy en TikTok. A través de este medio van a conocer todo lo que hacemos... los espero, tenemos mucha información", se le escucha decir.

Usuarios critican a Pati Chapoy

Ante ello recibió comentarios como: "¿También aquí?, hay no", "Te habla Yuridia", ¡Ay no!, tan bien que estábamos, "Urge nueva App, para mientras todos nos vamos a sapchat", "La sangre de Cristo tiene poder, Amén", "No le quedó de otra", "No invente", "Quiere más dinero", "¿pero soy gorda no importa?", "Cancelada".

Sin embargo, hubo otros que aplaudieron su presencia en la red y le dieron la bienvenida.

Actualmente, Paty cuenta en Instagram con más de 250 mil seguidores, ahí la famosa suele postear fotos con sus compañeros conductores, frases motivacionales, y algunas instantáneas con las estrellas a las que entrevista.

