Fanáticos estadounidenses presentaron una demanda colectiva en contra de Ticketmaster y su empresa matriz Live Nation por presuntamente especular con los precios de los boletos de los conciertos en este país. Destacan principalmente los fanáticos de Taylor Swift y de Beyoncé, artistas que han tenido varios eventos multitudinarios en el país en el último año.

La demanda alega que ambas compañías se han coludido con los espacios de entretenimiento para aumentar los precios de las entradas a los shows. La alegata fue presentada a través del bufete de abogados Kinder Law el pasado viernes en el Tribunal Superior de California. Las acusaciones en contra de Ticketmaster y Live Nation incluyen incumplimiento de contrato, fraude, negligencia, tergiversación negligente y violaciones antimonopolio.

Dicho bufete ya había presentado en un caso anterior cuando en diciembre de 2022 alegaron que Ticketmaster y Live Nation habían participado en un "patrón de actividad de crimen organizado". Además, de violar la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado.

En esta ocasión, la demanda ha sido lanzada por 365 fanáticos musicales entre los que se encuentran grupos de apoyo a Taylor Swift, Beyoncé y The Cure. Kinder Law ha solicitado un juicio con jurado, aunque aún no se sabe si sus alegato se llevarán a los tribunales. El bufete de abogados ha indicado que cada fan habría sufrido una pérdida de "miles de dólares" además de otros daños, como el no haber podido adquirir entradas para ver a sus artistas preferidos.

Recordemos que Live Nation y Ticketmaster enfrentan una demanda del Departamento de Justicia y 29 fiscales generales con acusaciones de monopolio y de haber incrementado sus tarifas para la adquisición de entradas. La demanda exige que las dos empresas mencionadas se separen.

Hasta ahora la única respuesta de Live Nation ha sido afirmar que es absurdo que se catalogue de monopolio al desempeño de ambas empresas en el mercado. Los juicios aún no se deliberan.

Con información de Forbes

Te puede interesar: Ladrones asaltan Castillo de Windsor, hogar de los príncipes de Gales

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB