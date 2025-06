Ticketmaster estrena función, así puedes saber cómo se ve tu asiento antes de pagar

Te ha pasado que al intentar comprar boletos para un concierto no sabes exactamente cuál elegir, ya que no tienes idea de cómo es el lugar o cómo es que se ve desde ese punto, pues no te preocupes porque ahora Ticketmaster anunció una nueva herramienta que te podrá ayudar con este problema.

La plataforma más popular de venta de boletos acaba de darle la bienvenida a una nueva función que tiene como objetivo mostrar a los compradores una representación en 3D del recinto y cómo es que se ve desde el lugar que se seleccionó.

La herramienta llamada “Virtual Venue” busca poner al alcance de los clientes y los promotores de Ticketmaster una vista fidedigna del lugar del concierto u evento, en donde se podrá hacer un recorrido virtual por el área con imágenes panorámicas de 360 grados de cada uno de los espacios.

Es decir, que ahora podrás ver tanto el escenario como la cancha o foro con una nueva perspectiva que te ubica en el lugar de manera virtual para definir desde dónde te gustaría ver el espectáculo.

A su vez, esta será una facilidad para los organizadores de eventos, ya que tendrán una idea más clara del lugar para justificar los precios de cada asiento.

El “Virtual Venue” podrá ser visible desde cualquier dispositivo como celular, tablet y computadora , sin la necesidad de abandonar la plataforma de compra.

Con esto, el director de Marketing de Ticketmaster México, Alejandro Ordaz, indicó que se pretende trasformar la experiencia de la compra de entradas para hacer una mucho más personalizada y eficiente.

El icónico Teatro Telcel fue el primer recinto en México que contó con esta herramienta, aunque ya se encuentra operando en otros lugares como el Estadio GNP Seguros, pero se espera que pronto se agreguen muchos más.

Sin embargo, la empresa reconoce que aunque esta función les será útil a miles de usuarios, existen algunos cuantos desafíos que traerá esta herramienta, como el aumento de tiempo por compra.

Es por eso que, de momento, en espectáculos de alta demanda en los que se requieren filas virtuales, esta función no estará activa.

Ante esto, la compañía promete que mejorará su interfaz para agilizar el proceso de compra y garantizar una grata experiencia para todos los usuarios.

