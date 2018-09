Thirty Seconds to Mars te llevará al delirio

Con 20 años de carrera, la banda de Rock Alternativo, 30 Seconds to Mars, se alista para presentarse en el Auditorio Telmex, donde llegará con su gira “The Monolith Tour”, el 13 de octubre en punto de las 21:00 horas.

La noticia fue dada a conocer por el también actor y líder de la agrupación Jared Leto, quien publicó en sus redes: “¡México! Han sido muy pacientes y ahora les toca a ustedes. Acompaña a MARS en la Ciudad de México y Guadalajara este octubre”.

La banda fue formada en 1998 en Los Ángeles (California) y está liderada por los hermanos Leto, Jared (voz y bajo) y Shannon (batería). La carrera de esta agrupación ha estado llena de éxitos, como los temas de “Capricorn”, “Edge of the Earth”, “Attack”, “The Kill”, “From Yesterday”, “A Beautiful Lie”, “Kings and Queens”, “This Is War”, “Closer to the Edge”, “Up In the Air”, entre otros.

Hasta la fecha, la agrupación ha vendido alrededor de 11 millones de copias en todo el mundo, y ha recibido numerosos reconocimientos; de hecho, tienen un total de 50 premios de aproximadamente 70 nominaciones. Entre sus premios más destacados están cuatro MTV Europe Music Awards.

Por si fuera poco, el pasado diciembre consiguieron entrar en el libro Guinness de los récords, obteniendo el récord de mayor número de conciertos en una misma gira, más de 300 durante su último tour. Alrededor de 311 sin contar los shows acústicos, contando estos últimos, el número de conciertos se elevaría a 366.

Curiosidades de 30 Seconds to Mars:

Para “From Yesterday” se usaron más de 500 extras y toneladas de vestidos de época.

La agrupación llama a sus fans “Echelons”, que en español significa escalón o peldaño. La banda le está muy agradecida a sus fans ya que se hicieron famosos por el boca a boca de sus seguidores.

A la banda le encanta que los fans busquen dobles sentidos a sus canciones.

El primer instrumento que le regalaron a Jared Leto fue un piano, que aprendió a tocar sin mucho esfuerzo. Tanto era la pasión que tenía por la música, que con 10 años formó su primera banda de rock con su hermano.

Jared comenzó sus estudios en la Universidad de Filadelfia, donde estudiaría arte, con la intención de convertirse en pintor.

Jared, al darse cuenta que lo suyo era la interpretación, se mudó a Nueva York, donde empezaría con clases de interpretación. En 1992 se fue a vivir a Los Ángeles, para convertirse en el actor que es hoy.

Jared, aunque interpretó diferentes papeles en televisión y cine (“Inocencia interrumpida” con Winona Rider), encontró la fama mundial por su papel en películas como “American Psycho” o “Requiem for a Dream”.

El logo de la banda es un fénix al que llaman “Mithra”, también tiene tres calaveras y cuatro símbolos más.

Su lema es “Provehito in Altum” que se puede traducir como “Lanzarse a lo profundo” o “Llegar a la cumbre”, dependiendo de cómo lo mires.

