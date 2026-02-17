Therians convocan reuniones en CDMX y múltiples estados del país

Lo que comenzó como una tendencia viral en plataformas digitales ha trascendido a las calles de México.La comunidad therian, integrada por personas que se identifican de manera profunda con animales no humanos, ha lanzado una serie de convocatorias para realizar reuniones públicas y actividades de convivencia durante los meses de febrero y marzo en diversos puntos del país.Pero antes de contarte todos los detalles al respecto, si aun no conoces lo que ser un therian significa, a continuación te lo contamos. La theriantropía no implica una transformación física, sino una percepción interna de conexión con especies como lobos, zorros, felinos u otros mamíferos. Los miembros de esta comunidad, a menudo jóvenes y adolescentes, suelen utilizar accesorios como máscaras, colas y garras falsas para expresar su identidad, la cual denominan "teriotipo".Las personas pertenecientes a esta comunidad, a menudo practican quadrobics, que consiste en realizar movimientos, saltos y carreras imitando el andar cuadrúpedo de los animales. Estos rasgos de identidad hacen que sea fácil el identificarlos. La capital del país es uno de los principales focos de estas reuniones, con eventos programados en puntos emblemáticos y centros universitarios:• Monumento a la Revolución: Se ha convocado al "Mega Convivio Therian" para el sábado 28 de febrero a las 6:00 PM, donde se planean dinámicas grupales y fotografías temáticas.• Ciudad Universitaria (UNAM): La cita es el 20 de febrero a las 2:00 PM en Las Islas. Posteriormente, a las 3:00 PM, se prevé una carrera therian en el Anexo de Ingeniería.• UAM Xochimilco: Se organiza la "Primera Convivencia de Therian" el jueves 19 de febrero a las 2:00 PM, que también incluiría una carrera entre los asistentes. La organización de estos eventos se ha extendido rápidamente a otras entidades, confirmando que esta subcultura digital tiene una presencia activa en todo México. Algunas de las reuniones programadas hasta el momento incluyen:• Hidalgo: 19 de febrero en el palacio municipal de Tizayuca a las 2:00 pm• Estado de México: 21 de febrero en el Guerrero Chimalli, Chimalhuacán a las 3:00 pm• Veracruz: 21 de febrero en el parque Salvador Díaz Mirón a las 2:00 pm• Colima: 21 de febrero en el jardín Núñez a las 5:00 pm• Chiapas: 21 de febrero en la plaza de los danzantes, Copainalá a las 6:00 pm• Chihuahua: 22 de febrero en la Plaza de la Mexicanidad, Ciudad Juárez a las 3:00 pm• Michoacán: 1 de marzo en el municipio de Pátzcuaro a las 5:00 pm• Morelos: 20 de febrero en el tren escénico de Cuautla a las 4:00 pm CT