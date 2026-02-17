Therians convocan reuniones en CDMX y múltiples estados del país

Lo que comenzó como una tendencia viral en plataformas digitales ha trascendido a las calles de México.

La comunidad therian, integrada por personas que se identifican de manera profunda con animales no humanos, ha lanzado una serie de convocatorias para realizar reuniones públicas y actividades de convivencia durante los meses de febrero y marzo en diversos puntos del país.

Pero antes de contarte todos los detalles al respecto, si aun no conoces lo que ser un therian significa, a continuación te lo contamos.

¿Qué es la identidad therian?

La theriantropía no implica una transformación física, sino una percepción interna de conexión con especies como lobos, zorros, felinos u otros mamíferos. Los miembros de esta comunidad, a menudo jóvenes y adolescentes, suelen utilizar accesorios como máscaras, colas y garras falsas para expresar su identidad, la cual denominan "teriotipo".

Las personas pertenecientes a esta comunidad, a menudo practican quadrobics, que consiste en realizar movimientos, saltos y carreras imitando el andar cuadrúpedo de los animales. Estos rasgos de identidad hacen que sea fácil el identificarlos.

¿Cuándo se llevarán a cabo los encuentros en la Ciudad de México?

La capital del país es uno de los principales focos de estas reuniones, con eventos programados en puntos emblemáticos y centros universitarios:

• Monumento a la Revolución: Se ha convocado al "Mega Convivio Therian" para el sábado 28 de febrero a las 6:00 PM, donde se planean dinámicas grupales y fotografías temáticas.

• Ciudad Universitaria (UNAM): La cita es el 20 de febrero a las 2:00 PM en Las Islas. Posteriormente, a las 3:00 PM, se prevé una carrera therian en el Anexo de Ingeniería.

• UAM Xochimilco: Se organiza la "Primera Convivencia de Therian" el jueves 19 de febrero a las 2:00 PM, que también incluiría una carrera entre los asistentes.

Reuniones en múltiples estados del país

La organización de estos eventos se ha extendido rápidamente a otras entidades, confirmando que esta subcultura digital tiene una presencia activa en todo México. Algunas de las reuniones programadas hasta el momento incluyen:

• Hidalgo: 19 de febrero en el palacio municipal de Tizayuca a las 2:00 pm

• Estado de México: 21 de febrero en el Guerrero Chimalli, Chimalhuacán a las 3:00 pm

• Veracruz: 21 de febrero en el parque Salvador Díaz Mirón a las 2:00 pm

• Colima: 21 de febrero en el jardín Núñez a las 5:00 pm

• Chiapas: 21 de febrero en la plaza de los danzantes, Copainalá a las 6:00 pm

• Chihuahua: 22 de febrero en la Plaza de la Mexicanidad, Ciudad Juárez a las 3:00 pm

• Michoacán: 1 de marzo en el municipio de Pátzcuaro a las 5:00 pm

• Morelos: 20 de febrero en el tren escénico de Cuautla a las 4:00 pm

