The Weeknd marca el paso en los Billboard Music Awards

Este domingo se entregaron los Billboard Music Awards, con Nick Jonas como el anfitrión y la transmisión desde el Microsoft Theater, en Los Ángeles. La edición número 28 de los premios celebra a lo mejor de la música publicada entre 21 de marzo de 2020 y el 3 de abril de este año.

El primer ganador fue The Weeknd, en la categoría de Top Hot 100: desde el anuncio de las nominaciones el cantante canadiense dominó, con presencia en 16 premios. De esos se llevó casi la mitad, como Top R&B Song por “Blinding Lights”, canción que también fue la más exitosa en el radio, Mejor álbum R&B por “After Hours”, Artista masculino R&B, Artista R&B, Artista masculino en general y Artista en el radio.

El grupo surcoreano BTS fue un protagonista de la noche, al presentar su sencillo más reciente, “Butter”. Su tema “Dynamite” fue reconocido como el más vendido; igualmente recibieron el premio a Artista con más ventas y como Mejor dúo o grupo. Otro artista con un gran grupo de fanáticos es Lady Gaga, quien se llevó el premio a Mejor álbum de música dance o electrónica, por su producción “Chromatica”. Lady Gaga también se llevó el premio a Mejor artista de dance o electrónica.

El voto de la gente tiene peso en estos premios, en varias categorías. “I Hope” fue votada como la Mejor colaboración, con Gabby Barrett y Charlie Puth. Otro premio entregado por el público fue el de Top Social Artist, para los aclamados surcoreanos BTS. Un artista aclamado pero también polémico es Kanye West, quien se llevó varios premios, como el de Mejor artista gospel y el de Canción, en el mismo género, por su dueto con Travis Scott “Wash Us in the Blood”.

El reggaetón tuvo su momento de gloria con Bad Bunny, al llevarse la estatuilla como Mejor álbum latino por su producción “YHLQMDLG”, además del premio a la Mejor canción latina por su dueto con Jhay Cortez (“Dákiti”) y el premio a Mejor artista latino. El cantante agradeció en español al recibir el premio, con el deseo de “haciendo cosas grandes para seguir representando”. En su breve mensaje confesó no tener “muchas ganas de hablar”, pero sí quiso dar un mensaje de concordia: “Quiéranse, ámense más, hay que ser más empáticos”. Otro momento estelar para la música de vena latina fue Karol G recibiendo el premio como Mejor artista latina.

En el rubro del rock la Mejor canción fue “Bang!” de AJR, con el Mejor álbum para Machine Gun Kelly por su “Tickets to My Downfall”. La canción “Rockstar” de DaBaby, con Roddy Ricch como invitado, se llevó la categoría de Top Streaming Song. Taylor Swift ganó los premios Top Billboard 200 Artist y Top Female Artist. Como Top New Artist estuvo Pop Smoke, gracias a su trabajo “Shoot for the Stars, Aim for the Moon”, lanzado de manera póstuma.



Para los que dejan huella

El premio honorífico en esta entrega fue para P!nk, reconocida como icono musical y presentada por Jon Bon Jovi.

P!nk estuvo acompañada por su hija de 9 años en el escenario, mostrando sus poderosas habilidades gimnásticas mientras giraban en el aire en una actuación que dejó sorprendido a más de uno.

Haciendo alarde de sus característicos movimientos aéreos y acrobáticos, la estrella del pop fue igualada por Willow Sage Hart mientras sonaba “Cover Me In Sunshine” de fondo, la canción de la artista con la voz de su hija. La actuación pregrabada se transmitió durante la ceremonia.

“Willow, te luciste”, dijo P!nk después de la actuación. “Amo lo que hago y amo a la gente con la que puedo hacerlo, y somos bastante buenos en lo que hacemos. Pero eso no importaría si nadie viniera a vernos y jugar con nosotros. Así que a todos ustedes... ¡gracias por venir!”.

Otra presentadora de lujo fue Michelle Obama, quien anunció a Alicia Keys: la cantante y pianista presentó un popurrí de su trabajo. Entre los premios por trayectoria estuvo el reconocimiento a Drake como artista de la década, y al rapero Trae Tha Truth con el premio de Change Maker, por incentivar al cambio social. Drake también es el artista con más premios Billboard ganados históricamente, con 29. En esta edición también se llevó el premio Top Streaming Songs Artist.

MQ