The Weeknd hace vibrar a 20 mil en el Palacio de los Deportes

El cantautor canadiense The Weeknd hizo vibrar al Palacio de los Deportes, en donde 20 mil admiradores bailaron y gozaron con sus éxitos plagados de sonidos dance y R&B.

Durante el primer concierto, de dos que ofrecerán en este recinto capitalino, el anfitrión cautivó y dejó satisfecho a su público, el cual vivió una fiesta que incluyó canciones de sus tres discos: “Kiss Land”, “Beauty behind the madness” y “Starboy”.

Cuando la estrella ganadora del Grammy apareció en el escenario, la locura se hizo presente; todos se levantaron de sus asientos para ovacionar a su ídolo, quien estuvo acompañado por varios instrumentistas.

“¡México!” gritó el también productor originario de la ciudad de Toronto, Canadá, quien vistió de ropa negra e interactuaba esporádicamente con su séquito.

“Pray for me” fue la primera canción que sonó en esta velada, sin embargo la emoción se multiplicó cuando sonaron los primeros acordes de “Starboy”, en el que los sonidos electrónicos se hicieron más presentes.

Mientras cantaba temas como “Party monster”, “Reminder” y “Six feet under”, Abel Makkonen Tesfaye, su nombre real, se desplazaba a lo largo de la plataforma generando gritos entre todos los melómanos.

Algo que sobresalió de este recital fue la escenografía: llena de juegos de luces y pirotecnia, que acompañaron a piezas como “Low life” y “Might not”, esta última que cantó a dueto con su invitado, el rapero Belly.

“Ciudad de México, quiero que hagan mucho ruido”, señaló el intérprete, quien durante este espectáculo invitó a todos a salta y alzar sus brazos.

“Quiero que enloquezcan. Ésta es mi primera vez en México y me gustaría volver una y otra vez, cada año, ya que he recibido mucho amor, los quiero. Gracias”, expresó antes de “Sidewalks” y “Crew love”.

El climax se vivió cuando The Weeknd cantó sus éxitos “Can´t feel my face”, así como la nominada al premio Oscar “Earned it”, junto con “I feel it coming”, “Call out my name” y “The hills”.

