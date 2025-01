James Lee Williams, conocido artísticamente como The Vivienne, falleció a los 32 años, dejando un legado imborrable en la comunidad drag y en el mundo del espectáculo internacional. Su partida ha generado una profunda tristeza entre seguidores y colegas, quienes recuerdan con cariño su carisma, talento y contribuciones artísticas.

El anuncio de su muerte fue comunicado por un portavoz de RuPaul’s Drag Race UK: “Con inmensa tristeza informamos que James Lee Williams, conocido como The Vivienne, falleció este fin de semana. Era una persona cálida, talentosa y profundamente querida. Su familia está desconsolada, pero orgullosa de todo lo que logró en su vida y carrera”.

Asimismo la cuenta de RuPaul’s Drag Race en X publicó: “Nos entristece profundamente enterarnos del fallecimiento de Vivienne. Su talento, humor y dedicación al arte del drag fueron una inspiración. La extrañaremos mucho, pero su legado vivirá como un faro de creatividad y autenticidad: personificó lo que significa ser una verdadera campeona. Nuestro más sentido pésame a su familia y a sus seguidores durante este momento difícil”.

We are deeply saddened to learn of the passing of The Vivienne. Her talent, humor, and dedication to the art of drag was an inspiration. She will be dearly missed, but her legacy will live on as a beacon of creativity and authenticity – she embodied what it means to be a true… pic.twitter.com/Kf5biayP9R— RuPaul's Drag Race (@RuPaulsDragRace) January 5, 2025

Aunque no se han dado detalles sobre la causa de su fallecimiento, numerosas celebridades y fanáticos han rendido homenaje a su memoria . Entre ellos, Simon Jones, uno de sus amigos más cercanos, expresó:

“Estas son palabras que nunca quise escribir. Viv era una amiga, una cliente y alguien a quien amaba profundamente. Su talento era inmenso, y la luz que traía a cualquier lugar era incomparable”.

The Vivienne marcó un antes y un después en la cultura drag y en el entretenimiento. Su autenticidad, pasión y habilidad para conectar con las personas la convirtieron en una inspiración, especialmente dentro de la comunidad LGBTQ+. Su legado como artista única y como símbolo de empoderamiento continuará vivo en los corazones de quienes la admiraron.

¿Quién fue The Vivienne?

Originario de Colwyn Bay, Gales, James Lee Williams se mudó a Liverpool a los 16 años, donde comenzó su camino en el mundo del entretenimiento. En 2015, hizo su debut televisivo en un programa en Estados Unidos, pero fue su participación en la primera temporada de RuPaul's Drag Race UK en 2019 la que lo catapultó a la fama.

Su humor, creatividad y habilidades escénicas le valieron el título de ganadora, consolidándola como una figura destacada en el mundo drag.

En 2019, contrajo matrimonio con David Ludford en una ceremonia memorable en el club Heaven de Londres. Rodeados de amigos y familiares, celebraron con una decoración inspirada en la naturaleza, con actuaciones de Chad Michaels como Cher y un pastel elaborado por el ganador de Great British Baking Show 2012, John Waite.

INSTAGRAM: @thevivienne_

El éxito de The Vivienne no se limitó a Drag Race. En 2023, participó en Dancing On Ice, donde obtuvo un notable tercer lugar, demostrando su versatilidad como artista. También interpretó a la Malvada Bruja del Oeste en una aclamada gira de El Mago de Oz, que culminó en el prestigioso West End en 2024.

¿Cuál es el origen de su nombre?

El nombre artístico “The Vivienne” fue inspirado por su admiración hacia la diseñadora Vivienne Westwood. Según explicó en entrevistas, en Liverpool la llamaban así debido a su estilo marcado por la icónica firma: “No quería un nombre drag vulgar; The Vivienne era único, como yo”.

En su última publicación de Instagram, The Vivienne reflexionó sobre los éxitos de 2024, destacando sus logros y nuevos retos, y brindó con optimismo por el futuro. Su mensaje se convirtió en una despedida no intencionada, dejando un legado de inspiración para sus seguidores.

EE