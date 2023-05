The Space Ocean celebra 3 años de carrera con nuevo video y show en Guadalajara

La banda de rock alternativo y melódico formada por Omar de la Rosa (voz y guitarra), Rodrigo Estrada (guitarra), José Pablo Leyva (bajo) y Josel Vega (batería), surgió hace apenas tres años y desde entonces no para de crecer, pues los tapatíos cuentan con una sólida base de seguidores.

Así, el grupo realizará un concierto y presentación del video “Bad bad”, el cual se verificará este próximo 27 de mayo en el foro Cuerda Cultura, en cuya velada además interpretarán algunas de sus canciones en vivo y el nuevo sencillo que se desprende de su último material titulado “Sensation remains” (2023), el cual tiene más temas en español como “No me rescates”, en el que colaboró el también tapatío MFLES.

Un video de producción local

En cuanto al video, la producción se llevó a cabo durante dos días en diferentes locaciones de la Perla Tapatía y en un sitio muy especial: el Acuario Michin. De este modo, el equipo de producción y realización estuvo a cargo del Colectivo Parhelio, un grupo de estudiantes del CAAV Universidad de Medios Audiovisuales de la ciudad.

Asimismo, para el video de “Bad bad” se pensó en una idea conceptual completa que integró maquillaje, vestuario, narrativa suelta y metafórica de la letra y música de la canción; así, el Colectivo Parhelio no se enfocó tanto en contar una historia sino, más bien, en transmitir las emociones de una manera interesante.

La iniciativa de grabarla en el Acuario Michin fue conforme a la canción, uniendo las ideas de las locaciones con la visión de alguien atrapado en la nostalgia de una vida que ya no existe y pensando qué tanto se añora de alguna vida anterior, que es algo que no va a volver a suceder, pero no se logra superar esa nostalgia y se quedan atrapados en ese limbo entre el pasado y el presente, de modo que las peceras representan de una manera metafórica estar atrapados.

No se pierda este evento en el que The Space Ocean regresa por sus fueros a la ciudad donde su carrera inició y despegó. Después de este show, la próxima presentación programada para la banda tapatía será el 28 de julio en el Foro Tims, en Monterrey.



THE SPACE OCEAN/ Presentación Video “Bad bad”

Fecha: Sábado 27 de mayo/

lugar: Foro Cuerda Cultura (calle Garibaldi 580, Zona Centro, GDL)

Boleto: 250 pesos (preventa) y 300 pesos (día del evento)

Admisión: todas las edades

Redes sociales: instagram https://www.instagram.com/the.space_ocean/

Videos: tik tok https://bit.ly/3honcs2

