The Pineapple Thief pondrá a rockear a los tapatíos

El baterista Gavin Harrison asombró al público tapatío en su visita a la ciudad como uno de los tres bateristas de la legendaria banda King Crimson. Ahora el británico regresa con otro proyecto, también con el rock progresivo como género. The Pineapple Thief se presenta este martes 3 de diciembre en el C3 Stage, para presentar su más reciente álbum Dissolution (2018).



Gavin platicó sobre su experiencia con el grupo, del cual forma parte desde 2016: “Ha sido fantástico, son personas fantásticas, con muy bueno humor, fácil de llevarse bien con ellos. Me dejan tocar lo que quiero. Tengo una gran relación con Bruce Soord (guitarra y voces), Jon Sykes (bajista) y Steve Kitch (tecladista)”.



De sus tres compañeros de grupo, Harrison tiene una relación más directa con Bruce, por la composición de los temas: “Colaboramos en la composición y en la mezcla. Es una inversión personal, no es solo un trabajo. Es un compromiso a largo plazo, que espero que siga por muchos años. Ya tenemos escrito casi todo el disco, que trabajaremos en 2020”.



El baterista ha colaborado con múltiples proyectos, pues siempre está abierto a las colaboraciones: “Es fácil: la gente me contacta por la disquera, por un amigo o por Facebook. Primero les digo que me manden la música: no necesito hablar de dinero o agendas. Si no conecto con la música no puedo hacerlo, un buen sentimiento con la música, inspiración. No tiene caso si no existe. Bruce (The Pineapple Thief), por ejemplo, me mandó cosas de Your Wilderness (disco de 2016), y me gustó de inmediato, mucho. Otras veces me envían la música y no conecto, ‘muchas gracias pero no’. Luego de conectar ya hablamos de agenda, dinero, todos esos detalles que no son tan importantes como la música. Así elijo los proyectos”.



Su trabajo con The Pineapple Thief comenzó como músico de sesión, pero pronto se incorporó a la banda: “Me involucré mucho desde el principio. Bruce es muy abierto. Cuando me presentó las canciones tenía el sonido con una drum machine, me dijo que si no me gustaba el ritmo lo cambiara por completo. Cambiar un riff, ampliar una sección, sugerir progresiones de acordes, nuevas secciones en las canciones, cualquier cosa. Empezamos el proceso antes de que fuera oficial mi inclusión en la banda, era solo un colaborador. Después del disco me preguntó si podríamos escribir juntos, y claro que sí, nos fue muy bien”.



Con una discografía de más de diez álbumes, Gavin solo ha participado en los dos más recientes de la banda, aunque sí interpretan el material de los otros discos: “Bruce me dio una lista de canciones que quería tocar en vivo: ‘Puedes ponerle un nuevos arreglos, proponer cambios. Eso me alegrará’, me dijo. En este año habrá un pequeño EP en el que escogí 4 o 5 canciones de su gran catálogo: lo escuché todo y me surgieron ideas para algunas canciones. Le pedí el multitrack de las canciones para tocar ritmos diferentes, trabajarlas. Siempre me dijeron que sí: es fácil trabajar el repertorio”.



ASISTE

The Pineapple Thief, martes 3 de diciembre, 20:00 horas, C3 Stage. Boletos en TicketNow.