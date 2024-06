The Marias surmergen a los oyentes en un viaje acuático en su nuevo álbum

The Marias surgió en 2017 con su primer EP, "Superclean Vol. 1", compactando un estilo que la banda indie pop consolido como su identidad sonora.

Con la voz suave y romántica de la vocalista María Zardoya como unificadora, las producciones de la banda fueron libres de oscilar entre ritmos bailables, instrumentos latinos, jazz, y letras en inglés y el español, todo mientras promovían su huella de audio multigénero, distinguible y, a menudo, hipnótica.

En el segundo LP del cuarteto, "Submarine", The Marías agudizan esas características sin perder la experimentación de géneros que caracterizó a sus EP y al álbum debut nominado al Grammy, "Cinema".

"Ride", la canción que abre el álbum, es una invitación a su paisaje.

Comenzando con tonos ambientales que dan paso a sonidos amortiguados de guitarra eléctrica cortesía de Jesse Perlman, Zardoya canta : "Careful while you're cruising/Gonna be a ride/Introducing submarine" (Cuidado mientras estás navegando / Será todo un viaje / Presentamos Submarine) , mientras el sonido surge y luego se sumerge, llevándonos bajo el agua.

El álbum, al igual que su portada y el mundo acuático que evoca su título, es azul: hay una melancolía inherente en muchas de las canciones , todas las cuales fueron escritas por Zardoya y el productor y baterista Josh Conway.

El viaje sigue siendo divertido. El sencillo principal, "Run Your Mouth", tiene el mismo aplomo fresco y funky del éxito de 2021 de la banda, "Hush".

Hay un sentido de urgencia en la relajada "No One Noticed". En "Maybe I lost my mind", Zardoya canta en su tono embriagador, "No one noticed/No one noticed" (Nadie se dio cuenta / Nadie se dio cuenta).

Existe el riesgo de que el canto genial de Zardoya pueda suavizar accidentalmente las pistas del álbum.

Pero la banda lo evita, como antes, manteniéndose fiel a sus raíces en diferentes géneros y sirviendo producciones variadas y exuberantes . "Blur" no es tan borrosa, ya que un ritmo de batería constante se convierte en un puente fluido e intenso. Un piano prominente y vientos le dan a "If Only" un encanto sobrenatural. Y Zardoya cambia al español en la hermosa "Lejos de ti".

Mientras tanto, los sonidos húmedos continúan el viaje subacuático del álbum.

"Echo" tiene efectos de burbuja ; los riffs de guitarra en "Paranoia" son líquidos y ligeros ; "Love You Anyway" comienza con las revoluciones de lo que bien podría ser un motor sumergido . "Sienna" trae de vuelta instrumentales atenuados para cerrar el álbum.

Después de todo, nos prometieron un viaje en submarino, ¿no? Los oyentes disfrutarán sumergiéndose en estas canciones.

