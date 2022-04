La banda liderada por Brandon Flowers, The Killers, se presentó el día de ayer en la Arena Monterrey como parte de su gira "Imploding The Mirage Tour".

Después de cuatro años sin pisar el suelo mexicano, la agrupación cautivó a los miles de asistentes en el primer show programado en el país.

Según medios locales, The Killers interpretó temas como "my own soul's warning", "Shot at the night", "Somebody told me"; además sorprendieron con "Human" y "Spaceman".

A través de sus redes sociales la banda publicó una imagen del concierto de ayer: ""Monterrey, estamos vivos!", escribieron.

La publicación recibió miles de reacciones y de comentarios sobre su show.

Fechas de su gira en México

The Killers se presentarán en el Foro Sol de la Ciudad de México el próximo 29 de abril y el 1 de mayo en el Estadio 3 de marzo de Guadalajara.

¿Cuánto cuestan los boletos para los conciertos?

De acuerdo con Ocesa, los precios de los boletos son los siguientes:

The Killers en el Estadio 3 de marzo en Guadalajara

Cancha General A: $1,980.00

Cancha General B: $780.00

Gradas: $1,380.00

Palcos: $1,680.00

La banda estadounidense The Killers se formó en 2001 en Las Vegas por Brandon Flowers y Dave Keuning; posteriormente se les unió Mark Stoermer y Ronnie Vannucci Jr.

La banda es conocida por éxitos como “Mr. Brightside”, “Shot At The Night” y “Human”, entre otras. El grupo recién estrenó su séptimo álbum de estudio en agosto de 2021.