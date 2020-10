The Drums toca su álbum homónimo de 2010 en velada digital

El proyecto neoyorkino de indie-pop, The Drums ofreció un concierto en streaming este lunes 26 de octubre bajo el concepto “Irrepetible” que organiza Ocesa, el espectáculo se pudo ver a través de la plataforma Ticketmaster Live.

Jonathan Pierce interpretó las canciones de su primer álbum homónimo publicado en 2010. La velada comenzó en punto de las 20:00 horas con “Best friend”, “Me and the moon” y “Let's go surfing”. Pierce durante el show digital cargó en mano con una llave inglesa. En realidad no hubo algún mensaje para la audiencia que estaba viendo el show.

El escenario tenía un telón mostaza de fondo, mientras Jonathan se paseaba sobre él interpretando melodías como “Book of stories”, “Skippin' town” y “forever and ever amen”. The Drums comenzó su camino sonoro en 2008 en Brooklyn con Jonathan Pierce y Jacob Graham, aunque ahora solo Pierce sigue con el concepto sonoro.

Otros de los temas que estuvieron desarrollándose fueron “Down by the water”, “It will all end in tears” y “We tried”. El disco más reciente de The Drums es “Brutalism”, publicado en abril del 2019, sin embargo, en agosto pasado se publicó el sencillo “Backstage pass” de Smino con la colaboración de Monte Booker y The Drums.

El público también pudo disfrutar de canciones como “I need fun in my life”, “I'll never drop my sword”, “The future” y “When I come home”. Luego se retiró el telón mostaza y quedó una escarcha destellante al fondo para darle un toque más glam a la velada, sonaron entonces los acordes de “Make you mine” y “Don't be a Jerk, Jhonny”, entre otras como “Submarine” y “Saddest Summer”, en ese momento del concierto Jonathan también se acompañó de dos coristas.

Sin duda The Drums es uno de los conceptos más innovadores de la música con un estilo independiente y único que sigue generando seguidores alrededor del mundo. Han sido más de 10 años de desarrollar una identidad musical única.

