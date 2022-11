Ayer se llevó a cabo el lanzamiento del libro “Orgullo Prieto” (Grijalbo, 2022), del actor mexicano Tenoch Huerta, celebrado actualmente por su papel en la pantalla grande como “Namor”, el villano de la cinta “Black Panther: Wakanda Forever” (2022); se trata de una publicación en la que el autor afirma que “México es un país racista que niega serlo, donde por generaciones se ha perpetuado la discriminación”.

En este sentido, acompañado por la editora, Ángela Olmedo, el autor recalcó que “hablar de estos temas no es sencillo porque existe mucha resistencia”, algo que ocurre porque al ventilar información en redes sociales, “hay limitaciones de tiempo y se editan las cosas con intencionalidad, no se habla exactamente de lo que se está diciendo, ni la intención es completa”.

Así, en toda esa “estridencia” lo que se genera es “rechazo y se descontextualiza la información; esa es una primera impresión que no ayuda; por eso el libro, para decir las cosas en otro tono, tener la oportunidad de expandir un poco más un tema que no debería ser escabroso, pero que en un país profundamente racista, lo es”.

Decir y luchar por lo que somos

De este modo, Tenoch Huerta dejó claro que “este tema siempre será duro” para abordarse, y en el formato de libro encontró “espacio para explayarse y explicar las cosas de modo más sencillo, para que sea fácil de entender”, puesto que no se trata de una publicación “para la academia, no es para un sector privilegiado, sino que busca ser accesible para la gente, aunque no por eso carece de rigor. No soy un experto, pero pregunté para no incurrir en errores”.

Por otra parte, el actor es consciente de que “quien domina el micrófono, domina la narrativa”; por lo que admite ser “figura pública con proyección mediática” y eso ha ayudado a continuar su labor a través de la iniciativa “Poder Prieto”, y este libro persigue “honrar a mis amigos que dan esa lucha”, un conflicto que —sostiene— “ha tenido otros nombres en el pasado, pero se trata siempre de la lucha por ser lo que somos”.

Poco a poquito

Asimismo, el actor reveló que esta obra no significa “ni una catarsis ni una queja”, pues eso sería vulgar, “lo central es que es un compendio de conocimientos para la gente; lo importante es reconocer que el racismo es un sistema que nos hace actuar de cierta manera, y el objetivo es desmontarlo, y se desmonta diciendo las cosas”.

Huerta enfatiza que la publicación no servirá de nada “si no se pone en práctica”, y en este desmontar el racismo, la cuestión es “detectar las situaciones en que incurrimos, reconocerlas y dejarlas de hacer”, de modo que podamos “irlas quitando poquito a poquito”, lo que incluye combatir “la blanquitud” también, esa “preferencia que tenemos por lo occidental y la cultura Europea”; lo esencial es, insiste, “que la gente se cuestione cosas” y, hacia adelante, “aspiro a una sociedad más horizontal en la que tengamos más conciencia”.

Ya en circulación

Cabe aclarar que la editora, Ángela Olmedo, aseveró que “Orgullo prieto” es un libro “lleno de reflexión y experiencias”, una obra “pensada para todo aquel que tenga interés” de aprender lo que es el racismo; de igual manera, relató que cuando se acercaron al actor “nos aclaró que no era un experto” y, sin embargo, “sabe poner el tema sobre la mesa”, lo que brinda al texto “mucha claridad”, por eso es una publicación “honesta y genuina”, pues la llevó a cabo “porque le salió del corazón”, para los mexicanos y aquellos que viven más allá de las fronteras del país.

Finalmente, indicó que “Orgullo prieto” se encuentra ya circulando desde hace dos semanas por todo el país, sobre todo en las librerías conocidas; con todo, puede conseguirse también el e-book (libro electrónico) desde cualquier parte del mundo y, por si fuera poco, el audiolibro está disponible en todas las plataformas, con el aliciente de que lo escucharán leído por el propio Tenoch Huerta.

Palabras del autor: Tenoch Huerta

“No creo mi lucha ponga en riesgo mi vida; pero mi trabajo sí”.

“A mí me gustaría que fuera más zurdo este gobierno”.

“Sé que la intelectualidad me va a hacer pomada, pero llevo tres años haciéndolo”.

“Ya es hora de cambiar las narrativas”.

“El racismo a la inversa no existe. Un acto discriminatorio por motivos del color de piel no siempre es indicador de un sistema (lo que el racismo es), no es algo bueno ni está bien, pero no es racismo”.



CT